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Папа Римский призвал остановить войну. Пока она не стерла историю человечества

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Ватикан, Воскресенье 27 марта 2022 18:49
Папа Римский призвал остановить войну. Пока она не стерла историю человечества Фото: Папа Римский (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Глава Католической церкви призвал мировых лидеров посвятить себя окончанию войны. Он добавил, что миру пора отменить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Папы Римского.

"Перед опасностью самоуничтожения пусть человечество поймет, что настал момент отменить войну, стереть ее из истории человечества, пока она не стерла историю человечества." - с таким заявлением выступил Папа Римский.

Он добавил, что мировым лидерам нужно задуматься и посвятить себя окончанию войны.

Напомним, что Зеленский пригласил Папу Римского в Украину.

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Папа римский
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