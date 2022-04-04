Папа Франциск прокоментував свій можливий візит до України

Папа Римський Франциск знову прокоментував можливість своєї поїздки в Україну в розмові з журналістами. Він зазначив, що не виключає свого візиту до Києва.

"Я доступний. Мене запитали, чи планується поїздка в Україну, я сказав: це питання розглядається. Але я не знаю, чи можна це зробити, чи зручно це робити, чи на краще це, і чи повинен я це робити", - заявив Папа Римський.

Понтифік також зазначив, що готовий зробити все, що в його силах, щоб зупинити війну.

"Кожна війна народжується несправедливістю. Наприклад, інвестування в покупку зброї - це військова схема. Через 70 років після Другої світової війни ми забули про це, і тому модель війни знову нав'язалася. Також була виконана велика робота організацією Об'єднаних Націй, але потім ми про це забули. Ми не звикли мислити зразком миру", - додав Папа Римський Франциск.