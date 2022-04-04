Папа Франциск прокоментував свій можливий візит до України
Папа Римський Франциск знову прокоментував можливість своєї поїздки в Україну в розмові з журналістами. Він зазначив, що не виключає свого візиту до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avvenire.
"Я доступний. Мене запитали, чи планується поїздка в Україну, я сказав: це питання розглядається. Але я не знаю, чи можна це зробити, чи зручно це робити, чи на краще це, і чи повинен я це робити", - заявив Папа Римський.
Понтифік також зазначив, що готовий зробити все, що в його силах, щоб зупинити війну.
"Кожна війна народжується несправедливістю. Наприклад, інвестування в покупку зброї - це військова схема. Через 70 років після Другої світової війни ми забули про це, і тому модель війни знову нав'язалася. Також була виконана велика робота організацією Об'єднаних Націй, але потім ми про це забули. Ми не звикли мислити зразком миру", - додав Папа Римський Франциск.
Нагадаємо, Папа Римський закликав зупинити війну поки вона не стерла історію людства.
Ми також писали про те, що президент Володимир Зеленський поговорив з Папою Римським і запросив його в Україну.
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