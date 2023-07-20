Панічний страх світової спільноти продовжує політичне життя Путіна, - Подоляк

Світова спільнота обирає стояти осторонь попри те, що Російська Федерація навмисно атакує цивільну інфраструктуру України й погрожує атакувати цивільні кораблі в акваторії Чорного моря.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
"Росія атакує цивільну інфраструктуру Одеси й Миколаєва та погрожує атакувати цивільні кораблі в акваторії Чорного моря. Чи побачимо ми екстрене скликання Ради безпеки ООН для обговорення глобальної продовольчої безпеки? Світова спільнота обирає… стояти осторонь. Ідея міжнародних супровідних конвоїв, як і будь-якої активної дії, викликає… панічний страх, що продовжує політичне життя Путіна", - пише Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, якщо Росії вдасться уникнути покарання внаслідок розв'язаної війни, в майбутньому - ніщо не змусить країну-окупанта дотримуватись міжнародного права й домовленостей.
"Навряд чи комусь сподобається світ, де ракетні удари стануть новим та ефективним інструментом міжнародної політики", - додав Подоляк.
Цієї ночі Росія вдалась до чергових ударів по півдню України. Під вогонь потрапили Одеса та Миколаїв, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі.
В Одесі відомо про 8 постраждалих, а в Миколаєві - про одного загиблого та 19 постраждалих.
Згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі ворог атакував нашу країну 19 крилатими ракетами та такою ж кількістю "Шахедів", частину з них вдалося збити.
Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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