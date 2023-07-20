RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Панический страх мирового сообщества продолжает политическую жизнь Путина, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мировое сообщество выбирает стоять в стороне, несмотря на то, что Российская Федерация намеренно атакует гражданскую инфраструктуру Украины и угрожает атаковать гражданские корабли в акватории Черного моря.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Россия атакует гражданскую инфраструктуру Одессы и Николаева и угрожает атаковать гражданские корабли в акватории Черного моря. Увидим ли мы экстренный созыв Совета безопасности ООН для обсуждения глобальной продовольственной безопасности? Мировое сообщество выбирает... стоять в стороне. Идея международных сопроводительных конвоев, как и любого активного действия, вызывает... панический страх, продлевающий политическую жизнь Путина", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, если России удастся избежать наказания в результате развязанной войны, в будущем - ничто не заставит страну-оккупанта придерживаться международного права и договоренностей.

"Вряд ли кому-то понравится мир, где ракетные удары станут новым и эффективным инструментом международной политики", - добавил Подоляк.

Ночной обстрел по территории Украины

Этой ночью Россия прибегла к очередным ударам по югу Украины. Под огонь попали Одесса и Николаев, в результате чего повреждены жилые дома и другие здания, также возникли пожары.

В Одессе известно о 8 пострадавших, а в Николаеве - об одном погибшем и 19 пострадавших.

Согласно данным Воздушных сил, в эту ночь враг атаковал нашу страну 19 крылатыми ракетами и таким же количеством "Шахедов", часть из них удалось сбить.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОфис президентаРоссийская Федерация