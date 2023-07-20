Панічний страх світової спільноти продовжує політичне життя Путіна, - Подоляк

Світова спільнота обирає стояти осторонь попри те, що Російська Федерація навмисно атакує цивільну інфраструктуру України й погрожує атакувати цивільні кораблі в акваторії Чорного моря.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

"Росія атакує цивільну інфраструктуру Одеси й Миколаєва та погрожує атакувати цивільні кораблі в акваторії Чорного моря. Чи побачимо ми екстрене скликання Ради безпеки ООН для обговорення глобальної продовольчої безпеки? Світова спільнота обирає… стояти осторонь. Ідея міжнародних супровідних конвоїв, як і будь-якої активної дії, викликає… панічний страх, що продовжує політичне життя Путіна", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, якщо Росії вдасться уникнути покарання внаслідок розв'язаної війни, в майбутньому - ніщо не змусить країну-окупанта дотримуватись міжнародного права й домовленостей.

"Навряд чи комусь сподобається світ, де ракетні удари стануть новим та ефективним інструментом міжнародної політики", - додав Подоляк.

Нічний обстріл по території України

Цієї ночі Росія вдалась до чергових ударів по півдню України. Під вогонь потрапили Одеса та Миколаїв, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі.

В Одесі відомо про 8 постраждалих, а в Миколаєві - про одного загиблого та 19 постраждалих.

Згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі ворог атакував нашу країну 19 крилатими ракетами та такою ж кількістю "Шахедів", частину з них вдалося збити.

Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.