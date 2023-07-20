Панический страх мирового сообщества продолжает политическую жизнь Путина, - Подоляк

Мировое сообщество выбирает стоять в стороне, несмотря на то, что Российская Федерация намеренно атакует гражданскую инфраструктуру Украины и угрожает атаковать гражданские корабли в акватории Черного моря.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Россия атакует гражданскую инфраструктуру Одессы и Николаева и угрожает атаковать гражданские корабли в акватории Черного моря. Увидим ли мы экстренный созыв Совета безопасности ООН для обсуждения глобальной продовольственной безопасности? Мировое сообщество выбирает... стоять в стороне. Идея международных сопроводительных конвоев, как и любого активного действия, вызывает... панический страх, продлевающий политическую жизнь Путина", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, если России удастся избежать наказания в результате развязанной войны, в будущем - ничто не заставит страну-оккупанта придерживаться международного права и договоренностей.

"Вряд ли кому-то понравится мир, где ракетные удары станут новым и эффективным инструментом международной политики", - добавил Подоляк.

Ночной обстрел по территории Украины

Этой ночью Россия прибегла к очередным ударам по югу Украины. Под огонь попали Одесса и Николаев, в результате чего повреждены жилые дома и другие здания, также возникли пожары.

В Одессе известно о 8 пострадавших, а в Николаеве - об одном погибшем и 19 пострадавших.

Согласно данным Воздушных сил, в эту ночь враг атаковал нашу страну 19 крылатыми ракетами и таким же количеством "Шахедов", часть из них удалось сбить.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.