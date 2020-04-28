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ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы в мире

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 08:59
ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы в мире
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры

Во втором квартале 2020 года почти 200 млн человек потеряют работу из-за коронавируса. Об этом говорится в докладе ООН.

В докладе говорится, что больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - говорится в докладе.

Напомним, Кабинет министров своим постановлением выделил 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Также ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует увеличение количества официально зарегистрированных безработных. По состоянию на 24 апреля 2020 года, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тысяч человек.

Ранее президент Украины написал, что без поддержки Международного валютного фонда (МВФ) Украину ждет банкротство и погружение в нищету.

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