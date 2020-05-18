ЮНИСЕФ прогнозирует значительный рост бедности в Украине

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Согласно менее угрожающему сценарию, число украинцев, живущих в бедности, может увеличиться на 6,3 млн человек, включая 1,4 млн детей

В результате пандемии коронавируса в Украине значительно возрастет уровень бедности. Специалисты ЮНИСЕФ спрогнозировали два сценария развития ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет организации.

Руководствуясь последними макропрогнозами Кабинета министров Украины, специалисты ЮНИСЕФ определили менее угрожающий и более угрожающий сценарий. В соответствии с первым вариантом развития событий, уровень бедности в Украине в абсолютном критерии вырастет с 27,2% до 43,6%. Более угрожающий сценарий предусматривает рост до 50,8%.

"Влияние на бедность детей, по оценкам, будет еще более ощутимым: согласно менее угрожающему сценарию уровень бедности детей в абсолютном критери, как ожидается, возрастет с 32,9% до 51,3%, а согласно более угрожающему сценарию - до 58,5%", - отметили в ЮНИСЕФ.

В численном соответствии менее угрожающий сценарий предполагает рост числа украинцев, живущих в бедности, на 6,3 млн человек, включая 1,4 млн детей, тогда как более угрожающий сценарий подразумевает рост числа бедных на 9 млн человек, включая 1,8 млн детей.

"В случае более угрожающего сценария достижения Украины касательно уменьшения бедности со времен кризиса 2015 года могут быть нивелированы: Украина в этой сфере будет отброшена назад минимум на 3 года", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.

В связи с критическим ростом детской бедности и незащищенности семей, ЮНИСЕФ призывает президента, парламент, правительство и местную власть принять срочных эффективных мер социальной защиты для смягчения последствий пандемии коронавируса.

Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), четверть миллиарда жителей планеты в 2020 году могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID-19. Ранее в МВФ заявили, что из-за пандемии уровень жизни снизится в 170 странах.

Ранее сообщалось, что программа развития ООН, Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и Минздрав готовят для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом.

Автор: Роман Калиниченко