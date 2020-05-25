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Пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими і бідними, - МВФ

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 22:40
Пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими і бідними, - МВФ
Фото: глобальні кризи збільшують розрив між багатими і бідними (flickr.com samuelloz)

Нерівність збільшується, незважаючи на зусилля урядів

Пандемія коронавірусу призведе до зростання нерівності у доходах людей у всьому світі. При цьому глобальна криза майже не впливає на зайнятість людей з вищою освітою.

Про це йдеться у публікації на сайті Міжнародного валютного фонду.

У МВФ відзначили, що великі епідемії, в тому числі пандемія коронавірусу, збільшили розрив між багатими і бідними. І якщо люди з вищою освітою майже не мають проблем з працевлаштуванням, то громадяни з базовою освітою зіткнулися з труднощами при пошуку роботи.

Експерти Фонду оцінювали вплив пандемії на бідність грунтуючись на п'яти основних подіях за останні 20 років - спалахах SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) і Zika (2016). Відзначається, що негативні ефекти простежуються ще протягом п'яти років після закінчення криз, викликаних світовими епідеміями.

Так званий коефіцієнт Джині - широко використовувана міра нерівності - постійно збільшувався після цих подій. Оцінка заснована на чистих доходах, тобто ринкових доходах після сплати податків і трансфертів.Пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими і бідними, - МВФ

Фото: прогресивне збільшення розриву між багатими і бідними (imf.org)

"Наші результати показують, що нерівність збільшується, незважаючи на зусилля урядів щодо перерозподілу доходів від багатих до бідних для пом'якшення наслідків пандемій. Через п'ять років чистий Джині зріс майже на 1,5%", - відзначили в МВФ.

Фахівці Фонду підкреслюють, що уряди країн повинні приділяти особливу увагу запобіганню довгострокових збитків щодо засобів для існування найменш забезпечених верств населення.

"Без енергійних і цілеспрямованих спроб ми, швидше за все, знову побачимо зростання нерівності, яке вже було "однією з найбільш складних і неприємних проблем світової економіки", - цитують автори слова керуючого директора МВФ.

Нагадаємо, раніше в ООН спрогнозували історичний рівень безробіття в світі.

Вкрай негативний сценарій на поточний рік щодо бідності оприлюднили і у Світовому банку.

Криза, викликана пандемією коронавірусу, не омине і Україну, стверджують в ЮНІСЕФ.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України кризисМВФ
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