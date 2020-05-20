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Всемирный банк прогнозирует крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за COVID-19

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 06:38
Всемирный банк прогнозирует крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за COVID-19

ВБ обязался до середины 2021 года выдать кредитов на 160 млн долл. для преодоления последствий пандемии коронавируса

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует глубокую рецессию мировой экономики из-за коронавируса. В результате кризиса до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в крайней бедности.

Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, сообщает пресс-служба организации.

На сегодняшний день банк выдает кредиты в 100 странах, на которые приходится 70% населения планеты. ВБ обязался до середины 2021 года выдать кредитов на 160 миллионов долларов в виде грантов и финансовой поддержки, чтобы помочь развивающимся странам справиться с последствиями пандемии COVID-19 и карантинных ограничений в экономике развитых стран..

"Эта пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны ввергнуть в крайнюю бедность до 60 миллионов человек и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности", - сказал Мэлпас.

Он также призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе "Большой двадцатки", которая объявила мораторий на выплаты долга рядом развивающихся стран.

Напомним, в МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.

Отметим, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. По прогнозу МВФ, в развитых странах падение экономики составит 6,1% за год, в т.ч. в США - на 5,9%

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины экономический кризисКоронавирус
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