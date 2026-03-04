Пам'ять Корюківки: МЗС нагадало Угорщині про злочини її армії в Україні

Повідомляють, що жінок, дітей і літніх людей розстрілювали з кулеметів у власних домівках, тіла і будівлі підпалювали, частину людей спалювали живцем. Населений пункт було фактично стерто з лиця землі під приводом підтримки радянських партизанів.

Роль окупаційних сил

Злочин зафіксовано в матеріалах Нюрнберзького трибуналу як один із найстрашніших випадків масового вбивства цивільних. При цьому довгі роки трагедія залишалася без належного розголосу, зокрема в радянський період.

Каральну операцію здійснювали військовослужбовці 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ під командуванням генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана.

Наказ про покарання населеного пункту віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц. В операції також брала участь 399-та польова жандармерія.

Пам'ять і міжнародна реакція

Корюківка стала символом страждань українського народу від злочинів тоталітарних режимів під час Другої світової війни.

У 2022 році селище відвідав Франк-Вальтер Штайнмаєр, вшанувавши пам'ять загиблих. Цей крок розцінений як прояв відповідальності та прагнення до осмислення минулого.

Україна закликає міжнародну спільноту вшановувати пам'ять жертв, сприяти вивченню трагедії та поширенню достовірних історичних фактів. Вічна пам'ять жертвам Корюківської трагедії.