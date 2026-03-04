Память Корюковки: МИД напомнил Венгрии о преступлениях ее армии в Украине

Спикер Министерства иностранных дел Украины заявил, что 83 года назад, 1, 2 и 9 марта 1943 года, в поселке Корюковка Черниговской области нацисты совершили одно из крупнейших массовых убийств мирного населения на восточном фронте Второй мировой войны, уничтожив не менее 6700 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства иностранных дел Украины.
Сообщается, что женщин, детей и пожилых людей расстреливали из пулеметов в собственных домах, тела и здания поджигали, часть людей сжигали заживо. Населенный пункт был фактически стерт с лица земли под предлогом поддержки советских партизан.
Преступление зафиксировано в материалах Нюрнбергский трибунал как один из самых страшных случаев массового убийства гражданских. При этом долгие годы трагедия оставалась без должной огласки, в том числе в советский период.
Карательную операцию осуществляли военнослужащие 105-й легкой дивизии из состава Восточной оккупационной группы войск под командованием генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана.
Приказ о наказании населенного пункта отдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры Байер Бруно Франц. В операции также участвовала 399-я полевая жандармерия.
Корюковка стала символом страданий украинского народа от преступлений тоталитарных режимов во время Второй мировой войны.
В 2022 году поселок посетил Франк-Вальтер Штайнмайер, почтив память погибших. Этот шаг расценен как проявление ответственности и стремления к осмыслению прошлого.
Украина призывает международное сообщество чтить память жертв, способствовать изучению трагедии и распространению достоверных исторических фактов. Вечная память жертвам Корюковской трагедии.
