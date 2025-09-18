У пам'ять про Діану: Кейт Міддлтон обрала символічний аксесуар для банкету з Трампом (фото)

Як Кейт Міддлтон вшанувала принцесу Діану

Головним акцентом її вечірнього образу стала легендарна тіара Lover's Knot, яка колись належала принцесі Діані.

Ця прикраса була створена ювелірним домом Garrard ще у 1914 році на замовлення королеви Марії. Вона інкрустована перлами й діамантами з родинної колекції.

Кейт Міддлтон вразила розкішною тіарою (фото: Getty Images)

Тіара вважається однією з найцінніших прикрас у королівських скарбницях і має особливу символіку. Після смерті Діани у 1997 році вона тривалий час зберігалася у сейфі Букінгемського палацу, перш ніж перейти до Кейт.

Вартість головного убору оцінюють приблизно в 1 мільйон фунтів стерлінгів. Це приблизно 56 мільйонів гривень.

Як відомо, королева Єлизавета подарувала тіару принцесі Діані для її королівського весілля у 1981 році. Проте вона ввічливо відмовилася її вдягати, оскільки вона була настільки важкою, що боліла голова.

"Це свідчить про її надзвичайну цінність: тіару прикрашено діамантами та перлами найвищої якості", - зазначив експерт.

Що відомо про образ Кейт Міддлтон

На заході з'явилася у довгій золотистій сукні від Phillipa Lepley з плащем із мережива ручної роботи.

Її образ прикрасили ордени покійної королеви Єлизавети II та короля Чарльза III, а також синя стрічка Дами Великого Хреста Королівського Вікторіанського ордену.

Вона залишила волосся розпущеним й доповнила вбрання сережками-краплями.

Принц Вільям постав у традиційній уніформі Віндзора зі стрічкою та зіркою ордена Підв’язки, а також кількома ювілейними медалями, які він отримав від Єлизавети II та свого батька.

Нагадаємо, напередодні Дональд та Меланія Трамп здійснили офіційний візит до Великої Британії. Лідера США та першу леді приймали з особливими почестями - у залі Віндзорського замку організували масштабний банкет.

Під час вечері король Чарльз III виголосив промову, у якій закликав підтримувати Україну в боротьби з російською агресією.