В память о Диане: Кейт Миддлтон выбрала символический аксессуар для банкета с Трампом (фото)

Как Кейт Миддлтон почтила принцессу Диану

Главным акцентом ее вечернего образа стала легендарная тиара Lover's Knot, которая когда-то принадлежала принцессе Диане.

Это украшение было создано ювелирным домом Garrard еще в 1914 году по заказу королевы Марии. Оно инкрустировано жемчугом и бриллиантами из семейной коллекции.

Кейт Миддлтон поразила роскошной тиарой (фото: Getty Images)

Тиара считается одним из самых ценных украшений в королевских сокровищницах и имеет особую символику. После смерти Дианы в 1997 году она долгое время хранилась в сейфе Букингемского дворца, прежде чем перейти к Кейт.

Стоимость головного убора оценивается примерно в 1 миллион фунтов стерлингов. Это примерно 56 миллионов гривен.

Как известно, королева Елизавета подарила тиару принцессе Диане для ее королевской свадьбы в 1981 году. Однако она вежливо отказалась ее надевать, поскольку она была настолько тяжелой, что болела голова.

"Это свидетельствует о ее чрезвычайной ценности: тиара украшена бриллиантами и жемчугом высочайшего качества", - отметил эксперт.

Что известно об образе Кейт Миддлтон

На мероприятии появилась в длинном золотистом платье от Phillipa Lepley с плащом из кружева ручной работы.

Ее образ украсили ордена покойной королевы Елизаветы II и короля Чарльза III, а также синяя лента Дамы Большого Креста Королевского Викторианского ордена.

Она оставила волосы распущенными и дополнила наряд серьгами-каплями.

Принц Уильям предстал в традиционной униформе Виндзора с лентой и звездой ордена Подвязки, а также несколькими юбилейными медалями, которые он получил от Елизаветы II и своего отца.

Напомним, накануне Дональд и Мелания Трамп совершили официальный визит в Великобританию. Лидера США и первую леди принимали с особыми почестями - в зале Виндзорского замка организовали масштабный банкет.

Во время ужина король Чарльз III произнес речь, в которой призвал поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.