Пальто, лелітки та рідкісна тіара: "луки" Кейт Міддлтон на зустрічі з президентом Німеччини

Принц і принцеса Уельські зустрічали президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і його дружину Ельке Бюденбендер, які прибули до Великої Британії з триденним офіційним візитом. Кейт Міддлтон традиційно привернула увагу, з'явившись у вишуканих і протокольних образах, які об'єднали її фірмову елегантність і повагу до королівської спадщини.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Лук №1: Зустріч в аеропорту - сила кольору

Для офіційної зустрічі гостей в аеропорту Гітроу Кейт обрала класичний, але дуже ефектний ансамбль у насиченому королівському синьому кольорі.

Центральним елементом образу стало пальто від її улюбленого британського бренду Alexander McQueen, яке є втіленням класичного "power dressing" і підкреслює високий статус принцеси Уельської.

Образ доповнив елегантний капелюшок у тон до пальта і високі чоботи із замші більш насиченого синього відтінку.

Особливу увагу привернули історичні прикраси: сапфірові сережки, що раніше належали принцесі Діані, і старовинна брошка, яку традиційно носить дружина Вільяма.

Насичений синій відтінок і ретельно підібрані аксесуари не тільки підкреслили статус Міддлтона, а й демонстрували повагу до протоколу і спадкоємність титулу.

Лук №2: Стриманість і елегантність для закритої зустрічі

Перед банкетом і під час огляду експонатів з Королівської колекції Кейт змінила вбрання на більш камерне і стримане.

Принцеса обрала чорну сукню довжини міді з довгими рукавами. Класичний крій підкреслив її струнку фігуру і створив ідеальний фон для прикрас.

Міддлтон залишила сапфірові сережки принцеси Діани, доповнивши їх багатошаровим перловим намистом, що символізує чистоту і статус у британській королівській традиції.

Цей образ став еталоном елегантності, показуючи ідеальний баланс між високою модою і королівським протоколом.

Кейт Міддлтон з'явилася в модному образі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Лук №3: Блакитна сукня з лелітками та рідкісна тіара

На урочистому державному банкеті у Віндзорському замку Кейт зробила ставку на абсолютну елегантність. Її образ від Jenny Packham складався з довгої сукні ніжного блакитного відтінку, прикрашеної лелітками, і прозорого кейпа, який надав драматичності й сучасного шарму.

Взуття обрала класичне - блискучі туфлі на підборах від Gianvito Rossi, а образ доповнили королівська стрічка і державні нагороди.

Головною сенсацією вечора стала рідкісна діамантова тіара Oriental Circlet. Прикраса з 2600 діамантами й рубінами у вигляді блискучих лотосів і арок була створена для королеви Вікторії її чоловіком принцом Альбертом 1853 року. До цього тіару носила тільки королева Єлизавета II.

Вибір свідчить про зміцнення позицій Кейт як майбутньої королеви та про готовність використовувати найбільш значущі прикраси королівської скарбниці.

Три образи Кейт Міддлтон продемонстрували її бездоганний смак і вміння поєднувати модні тенденції з традиційною королівською елегантністю.

Від насиченого синього пальта до камерної чорної сукні й блакитної вечірньої максісукні з рідкісною тіарою - кожен образ підкреслив статус принцеси Уельської та її роль у сучасній британській монархії.