ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Новий вихід Кейт Міддлтон: оксамит, діаманти і королівська елегантність

Четвер 20 листопада 2025 14:20
UA EN RU
Новий вихід Кейт Міддлтон: оксамит, діаманти і королівська елегантність Новий образ Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Міддлтон вийшла у світ у смарагдово-зеленій оксамитовій сукні, доповнивши образ діамантовими прикрасами з королівської колекції. Герцогиня продемонструвала класичну елегантність і сучасний гламур, ставши однією з найяскравіших гостей вечора.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікації в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.

Образ Кейт Міддлтон

19 листопада Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом відвідала урочистий гала-концерт Royal Variety Performance, який традиційно проводять на підтримку благодійної організації Royal Variety Charity.

Для цього заходу герцогиня Кембриджська вибрала надзвичайно елегантний і вишуканий образ, у якому поєднуються класична королівська розкіш і сучасний гламур.

Сукня

Кейт Міддлтон з'явилася в довгій смарагдово-зеленій вечірній сукні від Talbot Runhof. Вбрання виконане з оксамиту - матеріалу, який автоматично надає глибини, багатства та урочистого настрою будь-якому образу.

Сукня має силует "русалка", що елегантно підкреслює талію і лінію стегон. V-подібний виріз відкриває плечі, демонструючи витончені ключиці герцогині, зберігаючи при цьому королівську стриманість і вишуканість.

Доповнила вона свій лук туфельками Manolo Blahnik.

Новий вихід Кейт Міддлтон: оксамит, діаманти і королівська елегантністьНовий образ Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Аксесуари

Образ був доповнений історичними та дорогоцінними аксесуарами з королівської колекції.

Кейт вибрала сережки-люстри Greville Diamond Chandelier, що раніше належали королеві Єлизаветі II, а на зап'ясті красувався діамантовий браслет-чокер королеви Марії.

Маленький сріблястий клатч від Jenny Packham завершував ансамбль, надаючи легкий сучасний акцент.

Зачіска

Зачіска герцогині залишилася класичною: розпущене хвилясте волосся надавало образу природної елегантності, а макіяж підкреслював очі, не відволікаючи від основного фокусного елемента - сукні та коштовностей.

Принц Вільям, зі свого боку, вибрав класичний чорний смокінг, що підкреслило урочистість моменту і гармонію пари.

Стиль

Цей вихід Кейт Міддлтон став яскравим прикладом королівського вечірнього стилю: розкішний оксамит, насичений смарагдовий колір, витончений крій та історичні коштовності разом створили воістину неповторний гламурний образ.

Подібні образи Кейт демонструють, як класична елегантність поєднується з сучасним модним шиком, залишаючи відчуття королівської величі й бездоганного смаку.

Цей вихід, безсумнівно, став однією з найяскравіших вечірніх появ герцогині цього сезону, підтвердивши її статус однієї з найстильніших представниць британської королівської сім'ї.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт Міддлтон Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті