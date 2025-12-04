ua en ru
Пальто, пайетки и редкая тиара: "луки" Кейт Миддлтон на встрече с президентом Германии

Четверг 04 декабря 2025 14:04
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Принц и принцесса Уэльские встречали президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер, прибывших в Великобританию с трехдневным официальным визитом. Кейт Миддлтон традиционно привлекла внимание, появившись в изысканных и протокольных образах, которые объединили ее фирменную элегантность и уважение к королевскому наследию.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Лук №1: Встреча в аэропорту - сила цвета

Для официальной встречи гостей в аэропорту Хитроу Кейт выбрала классический, но очень эффектный ансамбль в насыщенном королевском синем цвете.

Центральным элементом образа стало пальто от ее любимого британского бренда Alexander McQueen, которое является воплощением классического "power dressing" и подчеркивает высокий статус принцессы Уэльской.

Образ дополнила элегантная шляпка в тон к пальто и высокие сапоги из замши более насыщенного синего оттенка.

Особое внимание привлекли исторические украшения: сапфировые серьги, ранее принадлежавшие принцессе Диане, и старинная брошь, которую традиционно носит супруга Уильяма.

Насыщенный синий оттенок и тщательно подобранные аксессуары не только подчеркнули статус Миддлтона, но и демонстрировали уважение к протоколу и преемственность титула.

Лук №2: Сдержанность и элегантность для закрытой встречи

Перед банкетом и во время осмотра экспонатов из Королевской коллекции Кейт сменила наряд на более камерный и сдержанный.

Принцесса выбрала черное платье длины миди с длинными рукавами. Классический крой подчеркнул ее стройную фигуру и создал идеальный фон для украшений.

Миддлтон оставила сапфировые серьги принцессы Дианы, дополнив их многослойным жемчужным ожерельем, что символизирует чистоту и статус в британской королевской традиции.

Этот образ стал эталоном элегантности, показывая идеальный баланс между высокой модой и королевским протоколом.

Пальто, пайетки и редкая тиара: &quot;луки&quot; Кейт Миддлтон на встрече с президентом ГерманииКейт Миддлтон появилась в модном образе (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Лук №3: Голубое платье с пайетками и редкая тиара

На торжественном государственном банкете в Виндзорском замке Кейт сделала ставку на абсолютную элегантность. Ее образ от Jenny Packham состоял из длинного платья нежного голубого оттенка, украшенном пайетками, и прозрачного кейпа, придавшего драматичности и современному шарму.

Обувь выбрала классическую - блестящие туфли на каблуках от Gianvito Rossi, а образ дополнили королевская лента и государственные награды.

Главной сенсацией вечера стала редкая бриллиантовая тиара Oriental Circlet. Украшение с 2600 бриллиантами и рубинами в виде сверкающих лотосов и арок было создано для королевы Виктории ее мужем принцем Альбертом в 1853 году. До этого тиару носила только королева Елизавета II.

Выбор свидетельствует об укреплении позиций Кейт как будущей королевы и о готовности использовать наиболее значимые украшения королевской сокровищницы.

Три образа Кейт Миддлтон продемонстрировали ее безупречный вкус и умение сочетать модные тенденции с традиционной королевской элегантностью.

От насыщенного синего пальто до камерного черного платья и голубого вечернего макси-платья с редкой тиарой - каждый образ подчеркнул статус принцессы Уэльской и ее роль в современной британской монархии.

Для написания материала были использованы такие источники: издания Royal Insider, InStyle, официальный аккаунт принца и принцессы Уэльских в Instagram.

