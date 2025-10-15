Осінній стиль Кейт Міддлтон: куртка в стилі кантрі та замшеві чоботи
Кейт Міддлтон знову продемонструвала бездоганний смак, з'явившись у класичному англійському образі для осіннього візиту до Північної Ірландії. Її стиль - вдале поєднання практичності, елегантності та позачасової британської естетики.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікації в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.
Візит Вільяма і Кейт до Північної Ірландії
У вівторок, 14 жовтня, вони вирушили до коледжу Північно-Ірландської пожежно-рятувальної служби.
Для цього заходу принцеса Уельська вибрала довгу сукню-пальто від Alexander McQueen з коміром-стійкою, а доповнити лук вона вирішила коричневими чобітьми із замші на підборах.
Потім Кейт Міддлтон і принц Вільям вирушили на лляну ферму Mallon Farm в графстві Тайрон. Тут вони оглянули лляні поля, відновлену старовинну техніку і навіть взяли участь у процесі обробки льону.
Для прогулянки принцеса Уельська змінила вбрання на більш зручне і практичне.
Який "лук" вибрала Кейт Міддлтон
Куртка
Для прогулянки осіннім садом Міддлтон обрала куртку в стилі кантрі (country jacket) або, як її ще називають, "куртка діда".
Це класична вощена куртка від відомого британського бренду Barbour, який славиться своїм практичним і позачасовим дизайном. Куртка оливкового кольору має комір і накладні кишені.
Кейт Міддлтон показала модну куртку на осінь (фото: Getty Images)
Кардиган
Під куртку Міддлтон одягла кардиган With Nothing Underneath сіро-коричневого відтінку. Це в'язаний кардиган на ґудзиках, виконаний зі 100% вовни, який ідеально підходить для прохолодної погоди.
Чорна водолазка
Чорний гольф-водолазка - класичний елемент для утеплення і створення суворого, але витонченого вигляду.
Твідова спідниця
Завершити лук у стилі кантрі Міддлтон вирішила спідницею Ralph Lauren з твіду темно-коричневого відтінку. Спідниця довжини максі створює об'ємну форму. Зазначимо, що твід - традиційний для британського заміського стилю матеріал.
Аксесуари
- Ремінь: шкіряний плетений ремінь коричневого кольору підкреслює талію.
- Сережки: невеликі сережки-кільця з трилисником.
Взуття
Високі чоботи на плоскій підошві з невеликим каблуком, виконані із замші коричневого кольору. Вони ідеально пасують до "сільської" тематики.
Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)
Загальна стилістика
Образ гармонійний, витриманий у глибоких земляних тонах (оливковий, темно-коричневий, кавовий, чорний).
Це поєднання практичності та елегантності, характерне для Кейт: вона поєднує брендові речі (Ralph Lauren, Barbour) з більш доступними або тими, що давно є в її гардеробі, і створює цілісний, багатошаровий і стильний ансамбль, ідеальний для осіннього дня на свіжому повітрі.
