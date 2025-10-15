ua en ru
Осінній стиль Кейт Міддлтон: куртка в стилі кантрі та замшеві чоботи

Середа 15 жовтня 2025 12:18
UA EN RU
Осінній стиль Кейт Міддлтон: куртка в стилі кантрі та замшеві чоботи Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Міддлтон знову продемонструвала бездоганний смак, з'явившись у класичному англійському образі для осіннього візиту до Північної Ірландії. Її стиль - вдале поєднання практичності, елегантності та позачасової британської естетики.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікації в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.

Візит Вільяма і Кейт до Північної Ірландії

У вівторок, 14 жовтня, вони вирушили до коледжу Північно-Ірландської пожежно-рятувальної служби.

Для цього заходу принцеса Уельська вибрала довгу сукню-пальто від Alexander McQueen з коміром-стійкою, а доповнити лук вона вирішила коричневими чобітьми із замші на підборах.

Потім Кейт Міддлтон і принц Вільям вирушили на лляну ферму Mallon Farm в графстві Тайрон. Тут вони оглянули лляні поля, відновлену старовинну техніку і навіть взяли участь у процесі обробки льону.

Для прогулянки принцеса Уельська змінила вбрання на більш зручне і практичне.

Який "лук" вибрала Кейт Міддлтон

Куртка

Для прогулянки осіннім садом Міддлтон обрала куртку в стилі кантрі (country jacket) або, як її ще називають, "куртка діда".

Це класична вощена куртка від відомого британського бренду Barbour, який славиться своїм практичним і позачасовим дизайном. Куртка оливкового кольору має комір і накладні кишені.

Осінній стиль Кейт Міддлтон: куртка в стилі кантрі та замшеві чоботиКейт Міддлтон показала модну куртку на осінь (фото: Getty Images)

Кардиган

Під куртку Міддлтон одягла кардиган With Nothing Underneath сіро-коричневого відтінку. Це в'язаний кардиган на ґудзиках, виконаний зі 100% вовни, який ідеально підходить для прохолодної погоди.

Чорна водолазка

Чорний гольф-водолазка - класичний елемент для утеплення і створення суворого, але витонченого вигляду.

Твідова спідниця

Завершити лук у стилі кантрі Міддлтон вирішила спідницею Ralph Lauren з твіду темно-коричневого відтінку. Спідниця довжини максі створює об'ємну форму. Зазначимо, що твід - традиційний для британського заміського стилю матеріал.

Аксесуари

  • Ремінь: шкіряний плетений ремінь коричневого кольору підкреслює талію.
  • Сережки: невеликі сережки-кільця з трилисником.

Взуття

Високі чоботи на плоскій підошві з невеликим каблуком, виконані із замші коричневого кольору. Вони ідеально пасують до "сільської" тематики.

Осінній стиль Кейт Міддлтон: куртка в стилі кантрі та замшеві чоботиКейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

Загальна стилістика

Образ гармонійний, витриманий у глибоких земляних тонах (оливковий, темно-коричневий, кавовий, чорний).

Це поєднання практичності та елегантності, характерне для Кейт: вона поєднує брендові речі (Ralph Lauren, Barbour) з більш доступними або тими, що давно є в її гардеробі, і створює цілісний, багатошаровий і стильний ансамбль, ідеальний для осіннього дня на свіжому повітрі.

