Сірий - не означає нудний: з чим його поєднує Кейт Міддлтон восени 2025

Середа 24 вересня 2025 12:50
Сірий - не означає нудний: з чим його поєднує Кейт Міддлтон восени 2025 Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Принцеса Уельська знову продемонструвала бездоганне почуття стилю, з'явившись на публіці в елегантному осінньому образі сірого відтінку, який можна взяти собі на замітку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.

Який "лук" вибрала Кейт Міддлтон

Пальто

Основа образу - елегантне пальто сірого відтінку. Довге пальто з V-подібним вирізом і вишуканими лацканами підкреслює струнку фігуру і надає образу суворої елегантності.

Пальто вільного крою створює сучасний і невимушений силует, що гармонійно поєднується з іншими елементами.

Сірий - не означає нудний: з чим його поєднує Кейт Міддлтон восени 2025Кейт Міддлтон з'явилася в модному образі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Блуза

Під пальто Кейт одягла ніжну блузку кольору пудри. Ця деталь надає образу м'якості та романтичності. Особливо варто відзначити делікатний бант на комірі, що візуально розбиває строгість сірого і витончений акцент.

Пудровий колір ідеально гармонує з сірою палітрою, створюючи легкий і витончений контраст.

Штани

Ще одна ключова деталь образу - широкі штани зі стрілками. Широкий крій є одним з головних трендів сезону і показує, що Кейт стежить за модними тенденціями, адаптуючи їх під свій королівський стиль.

Штани сірого кольору з високою талією візуально подовжують силует і надають образу динамічності.

Сірий - не означає нудний: з чим його поєднує Кейт Міддлтон восени 2025Образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Аксесуари

Кейт доповнила свій образ кількома вишуканими аксесуарами. Вона вибрала темно-сірі туфлі на невисоких підборах, які ідеально пасують до всього ансамблю. Акуратна сумочка завершила образ, надавши йому елегантності.

Сірий - не означає нудний: з чим його поєднує Кейт Міддлтон восени 2025Кейт Міддлтон показала, з чим поєднувати сірий колір (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Цей образ - це не просто модний вибір, а й своєрідна заява. Він свідчить про універсальність, практичність і позачасовість стилю Кейт Міддлтон.

Вона вміло поєднує елементи мас-маркету з люксовими брендами, показуючи, що справжня елегантність доступна кожному. Вибір сірого кольору говорить про її впевненість, а пудровий акцент додає жіночності.

Кейт Міддлтон знову довела, що її стиль - це не просто набір речей, а ретельно продуманий ансамбль, що гармонійно поєднує комфорт, елегантність і найактуальніші модні тренди.

