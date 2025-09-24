Сірий - не означає нудний: з чим його поєднує Кейт Міддлтон восени 2025
Принцеса Уельська знову продемонструвала бездоганне почуття стилю, з'явившись на публіці в елегантному осінньому образі сірого відтінку, який можна взяти собі на замітку.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.
Який "лук" вибрала Кейт Міддлтон
Пальто
Основа образу - елегантне пальто сірого відтінку. Довге пальто з V-подібним вирізом і вишуканими лацканами підкреслює струнку фігуру і надає образу суворої елегантності.
Пальто вільного крою створює сучасний і невимушений силует, що гармонійно поєднується з іншими елементами.
Кейт Міддлтон з'явилася в модному образі (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Блуза
Під пальто Кейт одягла ніжну блузку кольору пудри. Ця деталь надає образу м'якості та романтичності. Особливо варто відзначити делікатний бант на комірі, що візуально розбиває строгість сірого і витончений акцент.
Пудровий колір ідеально гармонує з сірою палітрою, створюючи легкий і витончений контраст.
Штани
Ще одна ключова деталь образу - широкі штани зі стрілками. Широкий крій є одним з головних трендів сезону і показує, що Кейт стежить за модними тенденціями, адаптуючи їх під свій королівський стиль.
Штани сірого кольору з високою талією візуально подовжують силует і надають образу динамічності.
Образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Аксесуари
Кейт доповнила свій образ кількома вишуканими аксесуарами. Вона вибрала темно-сірі туфлі на невисоких підборах, які ідеально пасують до всього ансамблю. Акуратна сумочка завершила образ, надавши йому елегантності.
Кейт Міддлтон показала, з чим поєднувати сірий колір (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Цей образ - це не просто модний вибір, а й своєрідна заява. Він свідчить про універсальність, практичність і позачасовість стилю Кейт Міддлтон.
Вона вміло поєднує елементи мас-маркету з люксовими брендами, показуючи, що справжня елегантність доступна кожному. Вибір сірого кольору говорить про її впевненість, а пудровий акцент додає жіночності.
Кейт Міддлтон знову довела, що її стиль - це не просто набір речей, а ретельно продуманий ансамбль, що гармонійно поєднує комфорт, елегантність і найактуальніші модні тренди.
