Паливний кешбек продовжили ще на місяць, але зі змінами

Новий термін дії

Так званий "паливний кешбек" продовжить діяти до 31 травня.

Спочатку планувалося, що його термін дії закінчиться 1 травня, однак ціни на пальне все ще залишаються достатньо високими через кризу на Близькому Сході.

Що зміниться з 1 травня

Раніше українські водії могли отримати до 1000 гривень кешбеку за пальне на місяць. Тепер ліміт стане жорсткішим - 500 гривень на місяць.

Розмір компенсацій за заправку залишився без змін:

15% - за дизельне пальне;

- за дизельне пальне; 10% - за бензин

- за бензин 5% - за автогаз.

Як отримати кешбек

Щоб отримувати кешбек за пальне, потрібно стати учасником програми "Національний кешбек".

Алгоритм дуже простий:

Оберіть один із банків-партнерів програми та відкрийте картку Національний кешбек (повний перелік).

Визначте картки для оплати покупок і надайте банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.

У застосунку "Дія" виберіть послугу "Національний кешбек" та підв’яжіть відкриту картку, щоб отримувати на неї виплати.

Які заправки у програмі

Отримати кешбек можна за заправку на АЗС: "Укрнафта", OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта.

Однак кешбек не поширюється на купівлю в застосунках АЗС.

Коли надійде кешбек

Гроші за паливний кешбек нараховують вже через день після заправки, але на саму картку вони приходять лише наступного місяця. Наприклад, виплату за квітень ви отримаєте до кінця травня.

На що можна витратити кешбек

Гроші з картки "Національний кешбек" можна витрачати на:

комунальні та поштові послуги;

благодійність, підтримку ЗСУ;

харчові продукти;

ліки, лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію українського виробництва, що зареєстровані в програмі і продаються в торгових точках-учасниках програми (перелік).

Виводити кошти на інші свої банківські картки не можна.