Топливный кэшбэк продлили еще на месяц, но с изменениями

Новый срок действия

Так называемый "топливный кэшбек" продолжит действовать до 31 мая.

Изначально планировалось, что его срок действия закончится 1 мая, однако цены на топливо все еще остаются достаточно высокими из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Что изменится с 1 мая

Ранее украинские водители могли получить до 1000 гривен кэшбэка за топливо в месяц. Теперь лимит станет жестче - 500 гривен в месяц.

Размер компенсаций за заправку остался без изменений:

15% - за дизельное топливо;

10% - за бензин

5% - за автогаз.

Как получить кэшбек

Чтобы получать кэшбек за топливо, нужно стать участником программы "Национальный кэшбек".

Алгоритм очень простой:

Выберите один из банков-партнеров программы и откройте карту Национальный кэшбек (полный перечень).

Определите карты для оплаты покупок и предоставьте банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.

В приложении "Дія" выберите услугу "Национальный кэшбек" и подвяжите открытую карту, чтобы получать на нее выплаты.

Какие заправки в программе

Получить кэшбэк можно за заправку на АЗС: "Укрнафта", OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта.

Однако кэшбэк не распространяется на покупки в приложениях АЗС.

Когда поступит кэшбэк

Деньги за топливный кэшбэк начисляют уже через день после заправки, но на саму карту они приходят только на следующий месяц. Например, выплату за апрель вы получите до конца мая.

На что можно потратить кэшбэк

Деньги с карты "Национальный кэшбек" можно тратить на:

коммунальные и почтовые услуги;

благотворительность, поддержку ВСУ;

пищевые продукты;

лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию украинского производства, которые зарегистрированы в программе и продаются в торговых точках-участниках программы (перечень).

Выводить средства на другие свои банковские карты нельзя.