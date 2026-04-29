Топливный кэшбэк продлили еще на месяц, но с изменениями

Кэшбек на топливо от государства будет действовать и после 1 мая. Однако условия программы поддержки изменились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры в Telegram.
Так называемый "топливный кэшбек" продолжит действовать до 31 мая.
Изначально планировалось, что его срок действия закончится 1 мая, однако цены на топливо все еще остаются достаточно высокими из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Ранее украинские водители могли получить до 1000 гривен кэшбэка за топливо в месяц. Теперь лимит станет жестче - 500 гривен в месяц.
Размер компенсаций за заправку остался без изменений:
Чтобы получать кэшбек за топливо, нужно стать участником программы "Национальный кэшбек".
Алгоритм очень простой:
Получить кэшбэк можно за заправку на АЗС: "Укрнафта", OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта.
Однако кэшбэк не распространяется на покупки в приложениях АЗС.
Деньги за топливный кэшбэк начисляют уже через день после заправки, но на саму карту они приходят только на следующий месяц. Например, выплату за апрель вы получите до конца мая.
Деньги с карты "Национальный кэшбек" можно тратить на:
Выводить средства на другие свои банковские карты нельзя.
Из-за военной операции против Ирана, которую США и Израиль начали в конце февраля, в мире вспыхнул топливный кризис. Конфликт ударил по ценам на нефть, ведь ключевой путь поставок - Ормузский пролив - был заблокирован Ираном.
Кризис мгновенно отразился на ценах на украинских АЗС. Чтобы сгладить последствия кризиса для населения, Кабмин ввел "топливный кэшбек".
Кроме того, в прошлую пятницу, 24 апреля, Антимонопольный комитет дал сетям АЗС 10 дней для установления "обоснованных" цен на топливо.
Топливный эксперт Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина объяснил, являются ли таковыми нынешние цены на стелах заправок.