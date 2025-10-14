Паливна криза в РФ. Де найбільш відчутні наслідки ударів по НПЗ

"Путін, на мою думку, дуже старанно працював над тим, щоб наслідки відчувалися переважно далеко від Москви та Санкт-Петербурга. Саме тому більшість солдатів набирають за межами Москви", - зазначив він.

Представник Альянсу наголосив, ціни на бензин в Росії через удари України по російській нафто- та газопереробці помітно зростають. При цьому він зауважив, що це відбувається переважно не в Москві, де намагаються тримати ціни низькими, щоб еліта відчувала менший вплив.

"В глибинці Росії наслідки відчутні сильніше, тоді як Путін, його оточення та еліта, що є центральними для його влади, відчувають набагато менший дискомфорт", - розповів посадовець НАТО.