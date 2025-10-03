Паливна криза в Криму. Скільки Росія втрачає від ударів по НПЗ

У середу, 1 жовтня, мешканці окупованого Криму зіткнулися з новими обмеженнями продажу пального. Максимальний обсяг бензину, що доступний для покупки одним автовласником, обмежений 20 літрами.

"Ухвалено рішення про обмеження обсягу продажу палива – не більше 20 літрів в одні руки. При цьому громадський транспорт, соціальні об'єкти, комунальні та екстрені служби забезпечуються повною мірою", - заявив так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

АЗС Криму не справлялись із забезпечення населення більшими обсягами палива (за попередніх обмежень). Вочевидь, з новими, ще більш жорсткими обмеженнями, ситуація не виправиться, оскільки партію пального, нещодавно завезену на півострів, розкупили майже повністю, поскаржився він.

Які потужності виведені з ладу

Доходи від експорту нафти та газу забезпечують близько чверті бюджету Росії, що цього року дозволило Кремлю збільшити військові видатки на 25% – найвищого рівня від часів Холодної війни.

Водночас атаки українських безпілотників на нафтогазову інфраструктуру Росії перетворилися на системну кампанію, спрямовану проти основи економіки країни-агресора. Втрати РФ від цих ударів уже досягли близько 100 мільярдів доларів, пише The Sun.

Атаки не лише створюють проблеми у повсякденному житті росіян, але й призводять до дефіциту палива, що суттєво обмежує здатність Кремля продовжувати війну проти України, сказав виданню військовий експерт Філіп Інгрем.

Протягом останніх місяців були атаковані декілька великих підприємств: заводи "Лукойл" у Волгограді, "Роснефть" у Рязані, а також об’єкти у Ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях.

Пошкоджень зазнали трубопровід "Дружба" та експортний термінал у місті Усть-Луга компанії "Новатек", а також інші об'єкти паливної інфраструктури країни-агресора.

Помітний ефект мають удари по нафтопереробних заводах, які завдають найбільшої шкоди Москві. До початку повномасштабного вторгнення експорт енергоресурсів формував близько 40% бюджету РФ, нині – приблизно 30%.

З ладу виведено щонайменше 17% потужностей НПЗ, що відповідає обсягу у близько 1,1 мільйона барелів нафти на добу, свідчать підрахунки аналітиків Reuters.

У вересні пропозиція бензину на російському ринку скоротилась на 1 мільйон тонн, розповів в коментарі РБК-Україна експерт з енергетики Максим Білявський. "Приблизно 60% роздрібного ринку палива на ворожій території відчуває перебої", - додав експерт.

Атаки порушили роботу нафтопереробних підприємств та експортних маршрутів, що призвело до дефіциту бензину в Криму та інших регіонах Росії. Особливо гостро наслідки відчутні у період пікового сезонного попиту на паливо через туристичний сезон та потреби сільського господарства.

Чи можливий дефіцит палива в армії РФ

Хоча російські НПЗ втратили значну частину потужностей, мова йде не про дефіцит по всій країні, а радше про локальні проблеми з бензином у деяких регіонах, зазначив директор Центру прикладних досліджень Юрій Щедрін.

Наразі дизельне пальне в Росії залишається доступним, а мова йде тільки про дефіцит бензину, тому масштабного колапсу найближчим часом очікувати не варто.

"Сказати, що вони взагалі залишаться без палива, не можна. Такого не буде. Будуть проблеми в окремих регіонах", - пояснив експерт.

З ним не згоден Максим Білявський, який вважає, що в Росії вже триває активна фаза паливної кризи, що лише загострилася восени через сезонне зростання попиту.

"Наразі 38 об'єктів ворожої переробки нафти виведено з ладу. Це приблизно 2,5 мільйона барелів на добу, що дуже багато", - зазначив він.

Найбільш імовірним наслідком ударів по російським НПЗ стане значне підвищення цін на бензин, що вплине на логістику, інфляцію та транспортні витрати. Це провокуватиме зростання цін на продуктовий кошик. Зупинка частини переробних потужностей спричинила суттєвий дефіцит бензину, який Білявський оцінює щонайменше у 20%.

"Оптові ціни на бензин в Росії зросли на 50% лише з початку року. Це значно більше за рівень інфляції. Таким чином високі ціни на пальне додатково "розкручують" інфляцію", - підкреслив експерт.

Щоб уникнути поглиблення дефіциту Росія відновила постачання бензину з Білорусі. З липня по вересень на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинні біржі було реалізовано 96,9 тисячі тонн білоруських нафтопродуктів. Це на 36 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У вересні продажі бензину з білоруських НПЗ зросли на 168 % порівняно з серпнем, дизельного пального – на 83 %. У вересні постачання білоруського бензину оцінюються у 45 тисяч тонн.

В уряді РФ пропонують збільшити імпорт бензину з Білорусі та прогнозують збільшення постачання пального до 300 тисяч тонн на місяць, повідомляють російські ЗМІ.

Крім того, російська влада скасувала 5% мито на бензин з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру. Також там запропонували дозволити на пів року використання монометиланіліну – октанопідвищувальної присадки до бензину,

Окремо експерти відзначають роль Індії, яка купує дешеву нафту з Росії, переробляє її та продає готове пальне по всьому світу. Таким чином у Росії залишається теоретична можливість імпортувати бензин з Індії. Але на імпорт, який повністю перекрив би дефіцит пального, у Росії може не вистачити логістики.

"Я не впевнений, що у них буде стабільне постачання, враховуючи вразливість (до українських діпстрайків - ред.) систем залізничних поставок, навіть якщо росіяни будуть постачати паливо із Сибіру", - зазначив Білявський.

Дефіцит вже можуть відчути й російські військові, вважає експерт. І якщо нестачі дизельного пального в російських військах поки не спостерігається, про авіаційне пальне такого сказати не можна.

"Той же самий керосин або авіаційний гас вироблявся на нафтопереробних комплексах, які знаходяться безпосередній близькості біля військових аеродромів. І якраз такі об'єкти, в тому числі, були уражені", - додав експерт.