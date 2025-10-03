Топливный кризис в Крыму. Сколько Россия теряет от ударов по НПЗ

В среду, 1 октября, жители оккупированного Крыма столкнулись с новыми ограничениями продажи топлива. Максимальный объем бензина, доступный для покупки одним автовладельцем, ограничен 20 литрами.

"Принято решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере", - заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

АЗС Крыма не справлялись с обеспечением населения большими объемами топлива (при предыдущих ограничениях). Очевидно, с новыми, еще более жесткими ограничениями, ситуация не исправится, поскольку партию топлива, недавно завезенную на полуостров, раскупили почти полностью, пожаловался он.

Какие мощности выведены из строя

Доходы от экспорта нефти и газа обеспечивают около четверти бюджета России, что в этом году позволило Кремлю увеличить военные расходы на 25% – самого высокого уровня со времен Холодной войны.

В то же время атаки украинских беспилотников на нефтегазовую инфраструктуру России превратились в системную кампанию, направленную против основы экономики страны-агрессора. Потери РФ от этих ударов уже достигли около 100 миллиардов долларов, пишет The Sun.

Атаки не только создают проблемы в повседневной жизни россиян, но и приводят к дефициту топлива, что существенно ограничивает способность Кремля продолжать войну против Украины, сказал изданию военный эксперт Филипп Ингрэм.

В течение последних месяцев были атакованы несколько крупных предприятий: заводы "Лукойл" в Волгограде, "Роснефть" в Рязани, а также объекты в Ростовской, Самарской, Саратовской и Краснодарской областях.

Повреждения получили трубопровод "Дружба" и экспортный терминал в городе Усть-Луга компании "Новатэк", а также другие объекты топливной инфраструктуры страны-агрессора.

Заметный эффект имеют удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые наносят наибольший ущерб Москве. До начала полномасштабного вторжения экспорт энергоресурсов формировал около 40% бюджета РФ, сейчас – около 30%.

Из строя выведено не менее 17% мощностей НПЗ, что соответствует объему в около 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, свидетельствуют подсчеты аналитиков Reuters.

В сентябре предложение бензина на российском рынке сократилось на 1 миллион тонн, рассказал в комментарии РБК-Украина эксперт по энергетике Максим Белявский. "Примерно 60% розничного рынка топлива на вражеской территории испытывает перебои", - добавил эксперт.

Атаки нарушили работу нефтеперерабатывающих предприятий и экспортных маршрутов, что привело к дефициту бензина в Крыму и других регионах России. Особенно остро последствия ощутимы в период пикового сезонного спроса на топливо из-за туристического сезона и потребностей сельского хозяйства.

Возможен ли дефицит топлива в армии РФ

Хотя российские НПЗ потеряли значительную часть мощностей, речь идет не о дефиците по всей стране, а скорее о локальных проблемах с бензином в некоторых регионах, отметил директор Центра прикладных исследований Юрий Щедрин.

Сейчас дизельное топливо в России остается доступным, а речь идет только о дефиците бензина, поэтому масштабного коллапса в ближайшее время ожидать не стоит.

"Сказать, что они вообще останутся без топлива, нельзя. Такого не будет. Будут проблемы в отдельных регионах", - пояснил эксперт.

С ним не согласен Максим Белявский, который считает, что в России уже продолжается активная фаза топливного кризиса, которая лишь обострилась осенью из-за сезонного роста спроса.

"Сейчас 38 объектов вражеской переработки нефти выведены из строя. Это примерно 2,5 миллиона баррелей в сутки, что очень много", - отметил он.

Наиболее вероятным следствием ударов по российским НПЗ станет значительное повышение цен на бензин, что повлияет на логистику, инфляцию и транспортные расходы. Это будет провоцировать рост цен на продуктовую корзину. Остановка части перерабатывающих мощностей вызвала существенный дефицит бензина, который Белявский оценивает минимум в 20%.

"Оптовые цены на бензин в России выросли на 50% только с начала года. Это значительно больше уровня инфляции. Таким образом высокие цены на топливо дополнительно "раскручивают" инфляцию", - подчеркнул эксперт.

Во избежание углубления дефицита Россия возобновила поставки бензина из Беларуси. С июля по сентябрь на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже было реализовано 96,9 тысячи тонн белорусских нефтепродуктов. Это на 36 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Служба внешней разведки Украины.

В сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168 % по сравнению с августом, дизельного топлива – на 83 %. В сентябре поставки белорусского бензина оцениваются в 45 тысяч тонн.

В правительстве РФ предлагают увеличить импорт бензина из Беларуси и прогнозируют увеличение поставок топлива до 300 тысяч тонн в месяц, сообщают российские СМИ.

Кроме того, российские власти отменили 5% пошлину на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Также там предложили разрешить на полгода использование монометиланилина – октаноповышающей присадки к бензину,

Отдельно эксперты отмечают роль Индии, которая покупает дешевую нефть из России, перерабатывает ее и продает готовое топливо по всему миру. Таким образом у России остается теоретическая возможность импортировать бензин из Индии. Но на импорт, который полностью перекрыл бы дефицит топлива, у России может не хватить логистики.

"Я не уверен, что у них будут стабильные поставки, учитывая уязвимость (к украинским дипстрайкам – ред.) систем железнодорожных поставок, даже если россияне будут поставлять топливо из Сибири", - отметил Белявский.

Дефицит уже могут почувствовать и российские военные, считает эксперт. И если недостатка дизельного топлива в российских войсках пока не наблюдается, об авиационном топливе такого сказать нельзя.

"Тот же самый керосин или авиационный керосин производился на нефтеперерабатывающих комплексах, которые находятся непосредственной близости возле военных аэродромов. И как раз такие объекты, в том числе, были поражены", - добавил эксперт.