Топливный кризис добрался до главного нефтяного региона России, - росСМИ

В России продолжает обостряться ситуация с горючим. Новые ограничения были введены там, где сосредоточена значительная часть нефтедобычи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Ограничения продажи бензина и дизельного топлива ввели в Ханты-Мансийском автономном округе - регионе, где добывается около 40% всей российской нефти.

По данным издания, на автозаправочных станциях "Газпромнефти" в ХМАО одному человеку разрешают приобрести не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. Заправка возможна только непосредственно в бак автомобиля и после предварительной оплаты.

Подобные ограничения, по словам сотрудницы одной АЗС, были введены в ночь на 23 июня.

"Какая-то глупость, думаю я, как гражданин Российской Федерации. Мы нефтью залиты по уши, скважины останавливают, некуда девать нефть, а бензина нет", - посетовал один из жителей города Радужный.

Аналогичные ограничения ввели в городе нефтяников Стрежево в соседней Томской области. Местные власти объяснили это необходимостью предотвратить массовый вывоз горючего в другие регионы.

Об ограничениях на АЗС также сообщали водители из Тюмени. Между тем, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что из-за ситуации в соседних регионах аналогичные меры могут ввести и там.

Накануне о лимитах на продажу бензина и дизеля сообщили властям Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской и Амурской областей. В целом разные ограничения уже действуют более чем в 50 регионах России.

По оценкам Energy Intelligence, из-за ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам объемы нефтепереработки в начале июня упали ниже 4 миллионов баррелей в сутки – это самый низкий показатель за последние 21 год. В то же время простаивала почти треть мощностей НПЗ.

"Компания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к худшему топливному кризису в своей истории", - заявили аналитики Energy Intelligence.