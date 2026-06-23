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Топливный кризис добрался до главного нефтяного региона России, - росСМИ

19:15 23.06.2026 Вт
3 мин
Лимиты на продажу горючего уже действуют более чем в 50 регионах России
aimg Мария Науменко
Топливный кризис добрался до главного нефтяного региона России, - росСМИ Фото: на фоне топливного кризиса в России в ряде регионов вводят ограничения на продажу бензина (Getty Images)
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В России продолжает обостряться ситуация с горючим. Новые ограничения были введены там, где сосредоточена значительная часть нефтедобычи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Ограничения продажи бензина и дизельного топлива ввели в Ханты-Мансийском автономном округе - регионе, где добывается около 40% всей российской нефти.

По данным издания, на автозаправочных станциях "Газпромнефти" в ХМАО одному человеку разрешают приобрести не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. Заправка возможна только непосредственно в бак автомобиля и после предварительной оплаты.

Подобные ограничения, по словам сотрудницы одной АЗС, были введены в ночь на 23 июня.

"Какая-то глупость, думаю я, как гражданин Российской Федерации. Мы нефтью залиты по уши, скважины останавливают, некуда девать нефть, а бензина нет", - посетовал один из жителей города Радужный.

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Аналогичные ограничения ввели в городе нефтяников Стрежево в соседней Томской области. Местные власти объяснили это необходимостью предотвратить массовый вывоз горючего в другие регионы.

Об ограничениях на АЗС также сообщали водители из Тюмени. Между тем, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что из-за ситуации в соседних регионах аналогичные меры могут ввести и там.

Накануне о лимитах на продажу бензина и дизеля сообщили властям Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской и Амурской областей. В целом разные ограничения уже действуют более чем в 50 регионах России.

По оценкам Energy Intelligence, из-за ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам объемы нефтепереработки в начале июня упали ниже 4 миллионов баррелей в сутки – это самый низкий показатель за последние 21 год. В то же время простаивала почти треть мощностей НПЗ.

"Компания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к худшему топливному кризису в своей истории", - заявили аналитики Energy Intelligence.

Напомним, проблемы с топливом в России фиксируют уже не первый месяц. Ранее в десятках регионов страны начали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за роста дефицита.

Кроме того, на фоне регулярных ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре власти РФ разрешили заводам производить горючее с пониженными экологическими стандартами , чтобы избежать еще большего сокращения поставок на внутренний рынок.

Также агентство Reuters сообщало, что из-за нехватки бензина Россиярассматривает возможность импорта горючего морским путем . Дефицит уже официально признавали в оккупированном Крыму и ряде регионов Сибири.

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