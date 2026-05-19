Паліса назвав єдину умову, за якої влада переглянe мобілізаційний вік

В Офісі президента заявили, що питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду молоді за кордон наразі навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник керівника Офісу Президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю 24 Каналу .

Зниження віку та заборона виїзду: що вирішили

Питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду чоловіків 18-24 років не на часі.

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається", - зазначив Паліса.

Коли ситуація може змінитися - залежить від фронту.

"Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", - додав він.

Жіноча мобілізація: добровільно і на загальних умовах

Примусового призову жінок також не планують.

"Ні, про мобілізацію жінок зараз не йдеться. Це добровільна справа. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах", - сказав Паліса.

На питання про спрощені чи коротші контракти для жінок він відповів: Міністерство оборони готує програму зі спільними умовами для всіх.

"Умови будуть досить привабливі", - підсумував заступник керівника ОП.