Паліса назвав єдину умову, за якої влада переглянe мобілізаційний вік

09:20 19.05.2026 Вт
Влада закрила тему зниження мобілізаційного віку - але чи назавжди?
aimg Олена Чупровська
Паліса назвав єдину умову, за якої влада переглянe мобілізаційний вік Фото: заступник керівника ОП Павло Паліса (president.gov.ua)
В Офісі президента заявили, що питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду молоді за кордон наразі навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник керівника Офісу Президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю 24 Каналу.

Зниження віку та заборона виїзду: що вирішили

Питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду чоловіків 18-24 років не на часі.

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається", - зазначив Паліса.

Коли ситуація може змінитися - залежить від фронту.

"Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", - додав він.

Жіноча мобілізація: добровільно і на загальних умовах

Примусового призову жінок також не планують.

"Ні, про мобілізацію жінок зараз не йдеться. Це добровільна справа. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах", - сказав Паліса.

На питання про спрощені чи коротші контракти для жінок він відповів: Міністерство оборони готує програму зі спільними умовами для всіх.

"Умови будуть досить привабливі", - підсумував заступник керівника ОП.

Нагадаємо, схожу позицію раніше висловив і голова Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, мобілізація всіх 18-25-річних знищить майбутнє держави і цілого покоління.

Тим часом міністр економіки Олексій Соболев нагадав: є люди, які перебувають у розшуку або самовільному відлученні та не задіяні ані в економіці, ані в Силах оборони, - і саме цей ресурс потрібно виявляти першим.

У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
