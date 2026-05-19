Главная » Новости » Война в Украине

Палиса назвал единственное условие, при котором власть пересмотрит мобилизационный возраст

09:20 19.05.2026 Вт
2 мин
Власть закрыла тему снижения мобилизационного возраста - но навсегда ли?
aimg Елена Чупровская
Палиса назвал единственное условие, при котором власть пересмотрит мобилизационный возраст Фото: заместитель руководителя ОП Павел Палиса (president.gov.ua)
В Офисе президента заявили, что вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда молодежи за границу пока даже не обсуждается на уровне оценки рисков.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу.

Читайте также: Мобилизацию в Киеве усилили: количество групп оповещения увеличили на 40%

Снижение возраста и запрет выезда: что решили

Вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда мужчин 18-24 лет не актуален.

"Сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается", - отметил Палиса.

Когда ситуация может измениться - зависит от фронта.

"Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", - добавил он.

Женская мобилизация: добровольно и на общих условиях

Принудительного призыва женщин также не планируют.

"Нет, о мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях", - сказал Палиса.

На вопрос об упрощенных или более коротких контрактах для женщин он ответил: Министерство обороны готовит программу с общими условиями для всех.

"Условия будут достаточно привлекательные", - подытожил заместитель руководителя ОП.

Напомним, похожую позицию ранее высказал и глава Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, мобилизация всех 18-25-летних уничтожит будущее государства и целого поколения.

Тем временем министр экономики Алексей Соболев напомнил: есть люди, которые находятся в розыске или самовольном отлучении и не задействованы ни в экономике, ни в Силах обороны, - и именно этот ресурс нужно выявлять первым.

