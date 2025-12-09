UA

Палав три доби. Дрони СБУ вивели з ладу газовий термінал у порту Темрюк, - джерела

Фото: дрони СБУ вивели з ладу газовий термінал у порту Темрюк (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України за допомогою безпілотників вивів з ладу термінал з перевалки зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела СБУ.

Зазначається, що під ударом були потужності товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрен-Нафта", які палали три доби.

Внаслідок прильотів почалася масштабна пожежа в резервуарному парку: горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 куб. м із 30 наявних.

Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч кв. м.

"Мактрен-Нафта" здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Термінал був побудований у 2008 році та розрахований на перевалку 400 тисяч тон зрідженого газу на рік.

Удари по портах РФ

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада Сили оборони України здійснили атаку на пункт базування кораблів ВМС Росії у порту Новоросійськ в Краснодарському краї РФ. В результаті постраждали портова інфраструктура та нафтовий термінал "Шесхаріс".

Невдовзі після удару стало відомо, що Новоросійський порт терміново призупинив експорт нафти, а в самому місті ввели режим надзвичайної ситуації.

За даними агентства Reuters від 18 листопада, завантаження нафти в порту відстає від графіка на 2-3 дні. Як зазначається, затримку спричинили пошкодження від українських дронів, що знизили пропускну спроможність ключового причалу терміналу.

