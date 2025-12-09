Горел трое суток. Дроны СБУ вывели из строя газовый терминал в порту Темрюк, - источники

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины с помощью беспилотников вывел из строя терминал по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники СБУ.
Отмечается, что под ударом были мощности общества с ограниченной ответственностью "Мактрен-Нафта", которые пылали трое суток.
В результате прилетов начался масштабный пожар в резервуарном парке: горели более 20 резервуаров объемом по 200 куб. м из 30 имеющихся.
Кроме того, дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и сливо-наливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3 тысяч кв. м.
"Мактрен-Нафта" осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Терминал был построен в 2008 году и рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.
Напомним, в ночь на 14 ноября Силы обороны Украины совершили атаку на пункт базирования кораблей ВМС России в порту Новороссийск в Краснодарском крае РФ. В результате пострадали портовая инфраструктура и нефтяной терминал "Шесхарис".
Вскоре после удара стало известно, что Новороссийский порт срочно приостановил экспорт нефти, а в самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
По данным агентства Reuters от 18 ноября, загрузка нефти в порту отстает от графика на 2-3 дня. Как отмечается, задержку вызвали повреждения от украинских дронов, снизившие пропускную способность ключевого причала терминала.