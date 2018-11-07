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В палату представителей США избрали рекордное количество женщин

Новости » Политика    07.11.2018 - 11:17
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

В палату представителей США избрали 86 женщин

На промежуточных выборах в Конгресс США женщины получили рекордное количество мест в палате представителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, в нижнюю палату прошли 86 женщин, до этого максимальное количество составляло 84. Агентство Reuters пишет, что в Конгресс впервые избрали двух женщин-мусульманок - от штатов Мичиган и Миннесота. Отмечается, что женщины состоят в Демократической партии.

Американские СМИ отмечают, что Демократическая партия вернула контроль над нижней палатой впервые с 2008 года. Однако для того чтобы получить большинство в палате представителей, партия должна провести в нее не менее 218 депутатов из 435.

Напомним, выборы в Конгресс США прошли 6 ноября. По предварительным данным промежуточных выборов в нижнюю палату Конгресса США, демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для большинства. При этом Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате, получив 50 мест.

По словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, состоявшиеся в США промежуточные выборы "потрясающе успешны".

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