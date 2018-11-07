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Демократы получают большинство в нижней палате Конгресса

Новости » Политика    07.11.2018 - 06:49
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Подсчет голосов пока продолжается

По предварительным данным промежуточных выборов в нижнюю палату Конгресса США демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для получения большинсва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подсчет голосов пока продолжается, но многие сходятся во мнении, что демократы получат минимум 23 дополнительных места в нижней палате представителей Конгресса.

На данный момент демократы обеспечили себе 194 мест в палате представителей, у республиканцев - 178.

Напомним, Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате, получив 50 мест.

Победа республиканцев в Сенате делает невозможной реализацию процедуры импичмента президента США. Несмотря на то, что демократы одерживают победу в Палате представителей, без поддержки двух третей Сената, у них не получится принять такое решение.

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