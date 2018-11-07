ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У палату представників США обрали рекордну кількість жінок

Новини » Політика    07.11.2018 - 11:17
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

У палату представників США обрали 86 жінок

На проміжних виборах у Конгрес США жінки отримали рекордну кількість місць в палаті представників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, в нижню палату пройшли 86 жінок, до цього максимальна кількість становила 84. Агентство Reuters пише, що в Конгрес вперше обрали двох жінок-мусульманок - від штатів Мічиган і Міннесота. Наголошується, що жінки перебувають у Демократичної партії.

Американські ЗМІ відзначають, що Демократична партія повернула контроль над нижньою палатою вперше з 2008 року. Однак для того щоб отримати більшість у палаті представників, партія повинна провести в неї не менш 218 депутатів з 435.

Нагадаємо, вибори в Конгрес США, що пройшли 6 листопада. За попередніми даними проміжних виборів в нижню палату Конгресу США, демократи отримали 14 з 23 місць, необхідних їм для більшості. При цьому Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті, отримавши 50 місць.

За словами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, вибори, що відбулися в США "приголомшливо успішні".

Міністр нафти Ірану заявив, що санкції США дестабілізують ринок Республіканці перемогли на виборах до Сенату
Новини України Сполучені Штати Америкивыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся