У палату представників США обрали рекордну кількість жінок

Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

У палату представників США обрали 86 жінок

На проміжних виборах у Конгрес США жінки отримали рекордну кількість місць в палаті представників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, в нижню палату пройшли 86 жінок, до цього максимальна кількість становила 84. Агентство Reuters пише, що в Конгрес вперше обрали двох жінок-мусульманок - від штатів Мічиган і Міннесота. Наголошується, що жінки перебувають у Демократичної партії.

Американські ЗМІ відзначають, що Демократична партія повернула контроль над нижньою палатою вперше з 2008 року. Однак для того щоб отримати більшість у палаті представників, партія повинна провести в неї не менш 218 депутатів з 435.

Нагадаємо, вибори в Конгрес США, що пройшли 6 листопада. За попередніми даними проміжних виборів в нижню палату Конгресу США, демократи отримали 14 з 23 місць, необхідних їм для більшості. При цьому Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті, отримавши 50 місць.

За словами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, вибори, що відбулися в США "приголомшливо успішні".