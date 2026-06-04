Палата представителей впервые пошла против Трампа по войне в Иране

Палата представителей США приняла резолюцию против войны с Ираном - впервые четверо республиканцев поддержали демократов в вызове Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

Что приняли и что это значит

Резолюция прошла со счетом 215 против 208. Она требует от Трампа вывести американские силы из Ирана или получить от Конгресса официальное разрешение на продолжение боевых действий.

Однако это лишь первый шаг - дальше документ должен пройти Сенат, где его поддержка под большим вопросом.

Даже если резолюция пройдет обе палаты, ее юридическая сила будет оставаться спорной: Верховный суд еще в 1983 году постановил, что для юридически обязательного эффекта подобные решения должны идти на подпись президенту.

То есть заставить Трампа вывести войска без его подписи или преодоления вето двумя третями голосов почти невозможно.

Почему это важно

Голосование примечательно прежде всего тем, что четыре республиканца - Томас Масси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон - проголосовали против своего президента. Это сигнал: терпение части GOP относительно затяжной войны иссякает.

Республиканское руководство пыталось заблокировать голосование еще две недели назад и отложило его, осознав, что не имеет достаточно голосов. Но демократы воспользовались Законом о военных полномочиях 1973 года, который обязывает рассмотреть такую резолюцию в ограниченные сроки.

Позиция сторон

Спикер Джонсон предупредил: резолюция ослабляет позицию США на переговорах с Ираном и является "опасной для страны". Большинство республиканцев поддержали версию администрации о том, что Иран представлял прямую угрозу США, что является юридическим порогом для военных действий без разрешения Конгресса.

Демократы настаивают: обе партии обязаны защищать роль Конгресса в принятии решений об участии страны в длительных боевых операциях за рубежом.