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Трамп розповів, скільки може тривати блокада Ормузу

17:00 03.06.2026 Ср
2 хв
Який крайній термін для зняття обмежень озвучив американський лідер?
aimg Марія Науменко
Трамп розповів, скільки може тривати блокада Ормузу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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На тлі триваючих контактів між Вашингтоном і Тегераном президент США Дональд Трамп оцінив перспективи вирішення питання навколо Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа New York Post.

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Президент США заявив, що переговори між Вашингтоном і Тегераном продовжуються та, за його оцінкою, просуваються досить швидко. Одним із ключових питань залишається ситуація навколо Ормузької протоки - одного з найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою.

За словами Трампа, меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном може відкрити шлях до відновлення судноплавства вже цього тижня.

Водночас американський лідер не виключив, що військово-морська блокада навколо Ормузької протоки може тривати до Дня праці у США, який цього року припадає на 7 вересня. Водночас він вважає такий сценарій малоймовірним і розраховує на швидше врегулювання ситуації.

"Я не знаю. Тобто, я думаю, що це може бути, але я вважаю це малоймовірним. Я думаю, що ми це отримаємо. Я думаю, що це вирішиться досить швидко", - пояснив Трамп.

Він також зазначив, що переговорний процес із Тегераном уже стикався з труднощами. Серед причин він назвав затримки в обміні повідомленнями та розбіжності між сторонами щодо окремих питань.

Попри це президент США позитивно оцінив перебіг діалогу.

За його словами, переговори з Іраном "швидко розвиваються".

Нагадаємо, останніми днями ціни на нафту зростають через невизначеність навколо переговорів між США та Іраном.

За даними Reuters, вартість нафти Brent піднялася майже до 95 доларів за барель після того, як сторони не змогли підписати попередню мирну угоду, а в Перській затоці відновилися військові інциденти.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока Близький Схід Дональд Трамп
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