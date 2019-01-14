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Евродепутаты призывают британцев отказаться от Brexit

Новости » Политика    14.01.2019 - 10:24
Евродепутаты призывают британцев отказаться от Brexit
Иллюстративное фото (GettyImages)

Евродепутаты сказали, если британцы решат остаться, то им будут рады

Более ста депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии с призывом отказаться от Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

В письме евродепутаты пишут, что в случае отмены Brexit, они поддержат это решение и в дальнейшем будут работать с ними ради "реформирования и улучшения Европейского Союза".

"Мы просим вас еще раз подумать насчет выхода из ЕС в интересах будущих поколений", - призывают депутаты.

"Мы хотим послать сигнал народу, а также Палате общин и дать понять: если британцы решат остаться, то им будут рады", - заявил евродепутат от немецкого Христианско-демократического Союза (ХДС) Петер Лезет, который также подписал обращение.

Ранее РБК-Украина писало, что крупнейшие доноры Brexit, миллиардер Питер Харгривз и финансист Криспин Оуди, считают, что Великобритания останется в составе ЕС. Харгривз считает, что правительство, скорее всего, сначала попросит продлить формальный процесс выхода из ЕС, а потом и вовсе назначит повторный референдум. Миллиардер предоставил 3,2 млн фунтов (4 млн долларов) на кампанию с Brexit.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия покинет Евросоюз 29 марта. Также Мэй заявила, что парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января.

 

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