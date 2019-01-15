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Мэй против отсрочки Brexit

Новости » Политика    15.01.2019 - 02:49
Мэй против отсрочки Brexit
Фото: Тереза Мэй (Kirsty Wigglesworth, WPA Pool/Getty Images)

Премьер считает выход Британии из ЕС без договора "настоящей угрозой" для страны

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй против отсрочки выхода из состава Европейского союза (Brexit). Об этом она заявила выступая перед нижней палатой британского парламента накануне голосования по соглашениюс ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Мэй, целью правительства по-прежнему является выход из Евросоюза 29 марта 2019 года.

"Не думаю, что дату 29 марта следует отодвигать", - заявила премьер-министр.

В то же время Мэй предупредила об опасности раскола Соединенного Королевства после нерегулируемого выхода из состава ЕС.

"Brexit без соответствующего договора усилит позиции сторонников независимости Шотландии и объединения Северной Ирландии с Ирландией", - заявила она.

Такой сценарий, по ее словам, является "настоящей угрозой" для страны.

Премьер также призвала депутатов дать "второй шанс" договору, выработанному на переговорах с Брюсселем, поскольку, по мнению Мэй, только одобрение парламента может предотвратить хаотичный выход Великобритании из ЕС или отказ от планов Brexit.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Евросоюз готовится отложить Brexit после того, как пришел к выводу, что парламент Британии не поддерживает премьер-министра Терезу Мэй. Голосование по соглашению с ЕС должно состояться 15 января.

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