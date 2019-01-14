В Британии готовы два законопроекта о новом референдуме по Brexit, - Independent

Иллюстративное фото (gettyimages)

Эти законопроекты регулируют юридические аспекты нового референдума и содержание текста бюллетеня

В парламент Британии на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Independent со ссылкой на источники.

Сообщается, что эти законопроекты регулируют юридические аспекты нового референдума и содержание текста бюллетеня.

"Высокопоставленные депутаты готовы на этой неделе сделать первые шаги в парламенте в вопросе проведения нового референдума по Brexit", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 января, премьер-министр Тереза Мэй выступит с речью, в которой признает, что парламент, скорее всего, заблокирует Brexit.

Напомним, более ста депутатов Европарламента обратились с открытым письмом к гражданам Британии с призывом отказаться от Brexit. В письме евродепутаты пишут, что в случае отмены Brexit, они поддержат это решение и в дальнейшем работать с ними ради "реформирование и улучшение Европейского Союза.

РБК-Украина писало, что крупнейшие доноры Brexit, миллиардер Питер Харгривз и финансист Криспин Оуди, считают, что Великобритания останется в составе ЕС. Харгривз считает, что правительство, скорее всего, сначала попросит продлить формальный процесс выхода из ЕС, а потом и вовсе назначит повторный референдум. Миллиардер предоставил 3,2 млн фунтов (4 млн долларов) на кампанию с Brexit.