Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)

Удар по Україні 19 липня

Ще 18 липня росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України. Через загрозу ворожого удару було оголошено масштабну тривогу.

Вночі в Києві внаслідок атаки дронів було зафіксовано перші наслідки - уламок безпілотника впав на житловий будинок у Дарницькому районі.

В Одесі пролунали вибухи, після чого стало відомо про те, що через влучання ворожого дрона загинула жінка.

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