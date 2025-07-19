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Полыхали несколько этажей: стало известно о последствиях удара РФ по Одессе (фото, видео)

Фото: последствия удара по Одессе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Рагуткина

В результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Россия атаковала Одессу. Погиб один человек. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этаж 9-этажного жилого дома", - сообщили в ГСЧС.

Отмечено, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Из горящих квартир были спасены пять человек. Одна женщина погибла на месте.

"Из поврежденных квартир были эвакуированы домашние животные. Информация о пострадавших устанавливается", - добавили в ГСЧС, показав кадры с последствиями ночной атаки.

Удар по Украине 19 июля

Еще 18 июля россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Из-за угрозы вражеского удара была объявлена масштабная тревога.

Ночью в Киеве в результате атаки дронов были зафиксированы первые последствия - обломок беспилотника упала на жилой дом в Дарницком районе.

В Одессе прогремели взрывы, после чего стало известно о том, что из-за попадания вражеского дрона погибла женщина.

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