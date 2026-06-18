Палає не тільки Московський НПЗ: Генштаб розкрив повний список об’єктів РФ, уражених вночі

Московський НПЗ під ударом

За даними Генштабу, в Московській області РФ повторно уражено Московський нафтопереробний завод. На підприємстві зафіксували влучання та масштабну пожежу - наразі відомо щонайменше про п'ять осередків горіння.

Московський НПЗ має потужність переробки понад 12 млн тонн нафти на рік та залучений до забезпечення російської армії паливом.

За попереднім геолокуванням горять:

комбінована установка переробки нафти;

установки вторинної переробки;

резервуарний парк.

У СБУ додали, що Московський НПЗ розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля.

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області

Також уражено нафтобазу "Гуково" в Ростовській області РФ.

У Генштабі повідомили про влучання та пожежу на території об'єкта. База використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, які забезпечують військову та транспортну інфраструктуру держави-агресора.

Під ударом опинилися мости та командний пункт

Українські військові також атакували:

автомобільний міст через річку Калька біля Гранітного на Донеччині;

залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Роздольного в окупованому Криму.

За даними Генштабу, ці об'єкти використовувалися для військових перевезень та логістики окупаційних військ.

Крім того, в районі Соледара уражено командний пункт російських загарбників.

Уражено склади пального

Сили оборони також завдали ударів по:

складах паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та П'ятипіллі;

складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині.

Підтверджено наслідки попередніх ударів

Генштаб також оприлюднив результати дорозвідки раніше уражених об'єктів.

Зокрема підтверджено:

знищення семи резервуарів загальним об'ємом 95 тисяч кубометрів на станції "Палкіно" в Ярославській області;

пошкодження трьох резервуарів та ділянки нафтопроводу на Котовському цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області;

пошкодження п'яти резервуарів на терміналі "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї.

У Генштабі наголосили, що всі ці об'єкти були залучені до забезпечення російських окупаційних військ.