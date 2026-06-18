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Палає не тільки Московський НПЗ: Генштаб розкрив повний список об’єктів РФ, уражених вночі

10:49 18.06.2026 Чт
3 хв
Мости в Криму, нафтобаза в Ростові - і це ще не весь список атакованих об'єктів ворога
aimg Ірина Глухова
Фото: Генштаб підтвердив атаку на Московський НПЗ (росЗМІ)

В ніч на 18 червня Сили оборони України атакували Московський НПЗ, нафтобазу, залізничний міст через Північно-Кримський канал та інші об'єкти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Московський НПЗ під ударом

За даними Генштабу, в Московській області РФ повторно уражено Московський нафтопереробний завод. На підприємстві зафіксували влучання та масштабну пожежу - наразі відомо щонайменше про п'ять осередків горіння.

Московський НПЗ має потужність переробки понад 12 млн тонн нафти на рік та залучений до забезпечення російської армії паливом.

За попереднім геолокуванням горять:

  • комбінована установка переробки нафти;
  • установки вторинної переробки;
  • резервуарний парк.

У СБУ додали, що Московський НПЗ розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля.

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Пожежа на нафтобазі у Ростовській області

Також уражено нафтобазу "Гуково" в Ростовській області РФ.

У Генштабі повідомили про влучання та пожежу на території об'єкта. База використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, які забезпечують військову та транспортну інфраструктуру держави-агресора.

Під ударом опинилися мости та командний пункт

Українські військові також атакували:

  • автомобільний міст через річку Калька біля Гранітного на Донеччині;
  • залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Роздольного в окупованому Криму.

За даними Генштабу, ці об'єкти використовувалися для військових перевезень та логістики окупаційних військ.

Крім того, в районі Соледара уражено командний пункт російських загарбників.

Уражено склади пального

Сили оборони також завдали ударів по:

  • складах паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та П'ятипіллі;
  • складу матеріально-технічних засобів у районі Бойківського на Донеччині.

Підтверджено наслідки попередніх ударів

Генштаб також оприлюднив результати дорозвідки раніше уражених об'єктів.

Зокрема підтверджено:

  • знищення семи резервуарів загальним об'ємом 95 тисяч кубометрів на станції "Палкіно" в Ярославській області;
  • пошкодження трьох резервуарів та ділянки нафтопроводу на Котовському цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області;
  • пошкодження п'яти резервуарів на терміналі "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї.

У Генштабі наголосили, що всі ці об'єкти були залучені до забезпечення російських окупаційних військ.

Атака на Москву 18 червня

Нагадаємо, у ніч на 18 червня та вранці в російській столиці - Москві було гучно через атаку українських безпілотників. Однією з головних цілей став нафтопереробний завод у районі Капотня.

Через загрозу в повітрі російська влада запровадила план "Ковер". Роботу призупинили всі московські аеропорти - "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" та "Шереметьєво".

У мережі також з'явилися десятки відео з наслідками атаки. Зокрема, росіяни опублікували кадри влучання по одному з резервуарів Московського НПЗ та масштабної пожежі на території підприємства.

На атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Коментуючи події, глава держави заявив: "Час завершувати цю війну".

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