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Горит не только Московский НПЗ: Генштаб обнародовал полный список объектов РФ

10:49 18.06.2026 Чт
3 мин
Мосты в Крыму, нефтебаза в Ростове – и это еще не весь список атакованных объектов врага
aimg Ирина Глухова
Фото: Генштаб подтвердил атаку на Московский НПЗ (российские СМИ)

В ночь на 18 июня Силы обороны Украины нанесли удар по Московскому НПЗ, нефтебазе, железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал и другим объектам российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Московский НПЗ под ударом

По данным Генштаба, в Московской области РФ вновь подвергся удару Московский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии зафиксировано попадание и масштабный пожар - на данный момент известно как минимум о пяти очагах возгорания.

Московский НПЗ имеет мощность переработки более 12 млн тонн нефти в год задействован в обеспечении российской армии топливом.

По предварительным данным, горят:

  • комбинированная установка переработки нефти;
  • установки вторичной переработки;
  • резервуарный парк.

В СБУ добавили, что Московский НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля.

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Пожар на нефтебазе в Ростовской области

Также поражена нефтебаза "Гуково" в Ростовской области РФ.

В Генштабе сообщили о попадании и пожаре на территории объекта. База используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих военную и транспортную инфраструктуру государства-агрессора.

Под ударом оказались мосты и командный пункт

Украинские военные также атаковали:

  • автомобильный мост через реку Калька возле Гранитного в Донецкой области;
  • железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Роздольного в оккупированном Крыму.

По данным Генштаба, эти объекты использовались для военных перевозок и логистики оккупационных войск.

Кроме того, в районе Соледара был поражен командный пункт российских захватчиков.

Поражены склады горючего

Силы обороны также нанесли удары по:

  • складам горюче-смазочных материалов в Мариуполе и Пятиполье;
  • складу материально-технических средств в районе Бойковского в Донецкой области.

Подтверждены последствия предыдущих ударов

Генеральный штаб также обнародовал результаты доразведки ранее пораженных объектов.

В частности, подтверждено:

  • уничтожение семи резервуаров общим объемом 95 тысяч кубометров на станции "Палкино" в Ярославской области;
  • повреждение трех резервуаров и участка нефтепровода на Котовском цехе подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области;
  • повреждение пяти резервуаров на терминале "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.

В Генштабе подчеркнули, что все эти объекты были задействованы для обеспечения российских оккупационных войск.

Атака на Москву 18 июня

Напомним, в ночь на 18 июня и утром в российской столице - Москве было громко из-за атаки украинских беспилотников. Одной из главных целей стал нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.

Из-за угрозы в воздухе российские власти ввели план "Ковер". Работу приостановили все московские аэропорты - "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево".

В сети тоже появились десятки видео с последствиями атаки. В частности, россияне опубликовали кадры попадания по одному из резервуаров Московского НПЗ и масштабному пожару на территории предприятия.

На атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя события, глава государства заявил: "Время завершать эту войну".

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