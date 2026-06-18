Горит не только Московский НПЗ: Генштаб обнародовал полный список объектов РФ

Московский НПЗ под ударом

По данным Генштаба, в Московской области РФ вновь подвергся удару Московский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии зафиксировано попадание и масштабный пожар - на данный момент известно как минимум о пяти очагах возгорания.

Московский НПЗ имеет мощность переработки более 12 млн тонн нефти в год задействован в обеспечении российской армии топливом.

По предварительным данным, горят:

комбинированная установка переработки нефти;

установки вторичной переработки;

резервуарный парк.

В СБУ добавили, что Московский НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области

Также поражена нефтебаза "Гуково" в Ростовской области РФ.

В Генштабе сообщили о попадании и пожаре на территории объекта. База используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов, обеспечивающих военную и транспортную инфраструктуру государства-агрессора.

Под ударом оказались мосты и командный пункт

Украинские военные также атаковали:

автомобильный мост через реку Калька возле Гранитного в Донецкой области;

железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Роздольного в оккупированном Крыму.

По данным Генштаба, эти объекты использовались для военных перевозок и логистики оккупационных войск.

Кроме того, в районе Соледара был поражен командный пункт российских захватчиков.

Поражены склады горючего

Силы обороны также нанесли удары по:

складам горюче-смазочных материалов в Мариуполе и Пятиполье;

складу материально-технических средств в районе Бойковского в Донецкой области.

Подтверждены последствия предыдущих ударов

Генеральный штаб также обнародовал результаты доразведки ранее пораженных объектов.

В частности, подтверждено:

уничтожение семи резервуаров общим объемом 95 тысяч кубометров на станции "Палкино" в Ярославской области;

повреждение трех резервуаров и участка нефтепровода на Котовском цехе подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области;

повреждение пяти резервуаров на терминале "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.

В Генштабе подчеркнули, что все эти объекты были задействованы для обеспечения российских оккупационных войск.