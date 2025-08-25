Палає п'ятий день: у Росії триває пожежа на Новошахтинскому НПЗ

Що відомо про атаку дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів

У ніч на 21 серпня українські дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Уже 23 серпня стало відомо, що вогонь перекинувся на новий резервуар.

Через масштабність займання у місті Червоний Сулин відключили подачу води, щоб спрямувати її на гасіння.

Ще відразу після першої атаки, 21 серпня, у Новошахтинську знизили тиск у водогоні для наповнення пожежних резервуарів, мешканців тоді попередили про низький напір і закликали поставитися з розумінням.

Міський голова Новошахтинська Сергій Бондаренко визнав, що ліквідація пожежі є складною, і порадив людям якомога рідше виходити на вулицю, не відкривати вікна вночі, користуватися захисними масками та закривати щілини у домівках вологою тканиною.

Новошахтинський НПЗ - єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області.

Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні армії РФ паливом і мастильними матеріалами. Загальний обсяг резервуарів на підприємстві перевищує 210 тисяч кубометрів.

За даними Reuters, ціни на нафту вже демонструють незначне зростання після атак України на російську інфраструктуру, що підвищило побоювання щодо можливих перебоїв у поставках російської нафти.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу безпілотними системами у ніч на 21 серпня.