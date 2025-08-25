ua en ru
Російська нафта під загрозою: як атаки дронів вплинули на ціни

Понеділок 25 серпня 2025 10:40
Російська нафта під загрозою: як атаки дронів вплинули на ціни Фото: Удар по російській інфраструктурі підвищив ризики для глобального ринку нафти (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ціни на нафту у понеділок демонструють незначне зростання після атак України на російську інфраструктуру, що підвищило побоювання щодо можливих перебоїв у поставках російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Додаткову підтримку ринку надали очікування зниження процентних ставок у США, що підштовхує перспективи світового попиту на паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 3 центи, або 0,04%, до 67,76 долара за барель, ф'ючерси на WTI - на 7 центів, або 0,11%, до 63,73 долара.

У неділю Україна завдала удару безпілотником по Росії, що спричинило зниження потужності реактора на одній із найбільших атомних електростанцій та викликало масштабну пожежу на терміналі експорту палива в Усть-Лузі.

Крім того, нафтопереробний завод у Новошахтинську, потужністю близько 100 000 барелів на день, вже четвертий день потерпає від наслідків атаки.

"Враховуючи успіх, якого Україна досягла у своїх атаках на російську нафтову інфраструктуру... ризики для сирої нафти зміщуються вгору", - зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Трамп поновив погрози

Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія зробила "значні поступки" щодо врегулювання війни з Україною.

"Вони усвідомили, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, було головною вимогою на початку. І, що важливо, вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України", - сказав він у програмі NBC.

Водночас президент США Дональд Трамп поновив погрози запровадити санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу у мирних переговорах.

Зростанню апетиту до ризику також сприяли сигнали голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла про можливе зниження процентних ставок у США на наступному засіданні.

"Настрій на ризики на всіх ринках підвищив апетит інвесторів у сировинному комплексі, чому сприяли поновлені проблеми з пропозицією в енергетиці та металургії", - зазначають аналітики ANZ.

Удари дронів по Росії

Нагадаємо, що вчора, 24 серпня над портом Усть-Луга було зафіксовано десять безпілотників.

Через уламки БПЛА виникла пожежа. Пізніше джерела повідомили, що феєрверк забезпечили сили ССО та СБУ.

