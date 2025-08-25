Російська нафта під загрозою: як атаки дронів вплинули на ціни
Ціни на нафту у понеділок демонструють незначне зростання після атак України на російську інфраструктуру, що підвищило побоювання щодо можливих перебоїв у поставках російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Додаткову підтримку ринку надали очікування зниження процентних ставок у США, що підштовхує перспективи світового попиту на паливо.
Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 3 центи, або 0,04%, до 67,76 долара за барель, ф'ючерси на WTI - на 7 центів, або 0,11%, до 63,73 долара.
У неділю Україна завдала удару безпілотником по Росії, що спричинило зниження потужності реактора на одній із найбільших атомних електростанцій та викликало масштабну пожежу на терміналі експорту палива в Усть-Лузі.
Крім того, нафтопереробний завод у Новошахтинську, потужністю близько 100 000 барелів на день, вже четвертий день потерпає від наслідків атаки.
"Враховуючи успіх, якого Україна досягла у своїх атаках на російську нафтову інфраструктуру... ризики для сирої нафти зміщуються вгору", - зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.
Трамп поновив погрози
Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія зробила "значні поступки" щодо врегулювання війни з Україною.
"Вони усвідомили, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, було головною вимогою на початку. І, що важливо, вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України", - сказав він у програмі NBC.
Водночас президент США Дональд Трамп поновив погрози запровадити санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу у мирних переговорах.
Зростанню апетиту до ризику також сприяли сигнали голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла про можливе зниження процентних ставок у США на наступному засіданні.
"Настрій на ризики на всіх ринках підвищив апетит інвесторів у сировинному комплексі, чому сприяли поновлені проблеми з пропозицією в енергетиці та металургії", - зазначають аналітики ANZ.
Удари дронів по Росії
Нагадаємо, що вчора, 24 серпня над портом Усть-Луга було зафіксовано десять безпілотників.
Через уламки БПЛА виникла пожежа. Пізніше джерела повідомили, що феєрверк забезпечили сили ССО та СБУ.