"Пакунок малюка" міститиме важливий додаток: що додали у 2026 роц

Як пояснюють у МОЗ, матеріали допоможуть батькам одразу зорієнтуватися, у якому віці проводяться щеплення та які вакцини застосовуються, а також заздалегідь планувати візити до лікаря. Інформаційні буклети розробили фахівці МОЗ та ЮНІСЕФ за підтримки GAVI на основі опитування батьків і опікунів - з урахуванням того, якої саме інформації бракує на старті.

У відомстві наголошують, що перші місяці життя дитини - ключові для ухвалення рішень щодо здоров’я, тому доступ до перевірених даних має зменшити тривожність, протидіяти дезінформації та сприяти своєчасній вакцинації.

Оновлений графік щеплень

Також у МОЗ нагадали про оновлений графік щеплень: вакцинація немовлят починається ще до виписки з пологового стаціонару. Зокрема, щеплення проти туберкульозу (БЦЖ) проводять через 24 години після народження, що дає змогу за належного стану здоров’я раніше виписувати маму з дитиною додому.

Наступні щеплення передбачені:

у 2 місяці - перша доза інактивованої вакцини проти поліомієліту та комбінованої вакцини проти гепатиту В, кашлюка, дифтерії, правця і Hib-інфекції;

далі - у 4, 6 та 18 місяців;

у 1 та 4 роки - вакцинація проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

У МОЗ підкреслюють, що вакцинація залишається найефективнішим способом профілактики інфекційних захворювань, а поінформованість батьків - важливою складовою захисту здоров’я дітей.