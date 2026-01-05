UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Пакунок малюка" міститиме важливий додаток: що додали у 2026 роц

Фото: До "Пакунку малюка" додаватимуть Календар щеплень (facebook.com/pakunokmaliuka)
Автор: Тетяна Веремєєва

Батькам новонароджених у 2026 році надаватимуть інформацію про оновлений Календар щеплень разом із "Пакунком малюка". Відповідні інформаційні матеріали додадуть до нових партій пакунків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ).

Як пояснюють у МОЗ, матеріали допоможуть батькам одразу зорієнтуватися, у якому віці проводяться щеплення та які вакцини застосовуються, а також заздалегідь планувати візити до лікаря. Інформаційні буклети розробили фахівці МОЗ та ЮНІСЕФ за підтримки GAVI на основі опитування батьків і опікунів - з урахуванням того, якої саме інформації бракує на старті.

У відомстві наголошують, що перші місяці життя дитини - ключові для ухвалення рішень щодо здоров’я, тому доступ до перевірених даних має зменшити тривожність, протидіяти дезінформації та сприяти своєчасній вакцинації.

Оновлений графік щеплень

Також у МОЗ нагадали про оновлений графік щеплень: вакцинація немовлят починається ще до виписки з пологового стаціонару. Зокрема, щеплення проти туберкульозу (БЦЖ) проводять через 24 години після народження, що дає змогу за належного стану здоров’я раніше виписувати маму з дитиною додому.

Наступні щеплення передбачені:

  • у 2 місяці - перша доза інактивованої вакцини проти поліомієліту та комбінованої вакцини проти гепатиту В, кашлюка, дифтерії, правця і Hib-інфекції;
  • далі - у 4, 6 та 18 місяців;
  • у 1 та 4 роки - вакцинація проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

У МОЗ підкреслюють, що вакцинація залишається найефективнішим способом профілактики інфекційних захворювань, а поінформованість батьків - важливою складовою захисту здоров’я дітей.

РБК-Україна раніше писало про оновлення Національного календаря щеплень. З 1 січня 2026 року другу дозу вакцини КПК (кір, паротит, краснуха) дітям в Україні робитимуть у 4 роки замість 6. Рішення ухвалили через зростання захворюваності на кір серед дошкільнят, щоб захистити дітей ще до дитсадка. МОЗ запевняє, що вакцин достатньо, передбачено перехідний період, а вакцинація залишається безпечною та безоплатною.

Також ми розповідали, що щеплення проти туберкульозу робитимуть уже через 24 години після народження замість 3-5 доби. Також розширюють можливості вакцинації немовлят без проби Манту до 7 місяців, дозволяють вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами та підтверджують безкоштовну імунізацію дітей до 18 років.

Вакцинація