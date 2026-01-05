"Пакет малыша" будет содержать важное приложение: что добавили в 2026 году

Родителям новорожденных в 2026 году будут предоставлять информацию об обновленном Календаре прививок вместе с "Пакетом малыша". Соответствующие информационные материалы добавят к новым партиям пакетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Как объясняют в Минздраве, материалы помогут родителям сразу сориентироваться, в каком возрасте проводятся прививки и какие вакцины применяются, а также заранее планировать визиты к врачу. Информационные буклеты разработали специалисты Минздрава и ЮНИСЕФ при поддержке GAVI на основе опроса родителей и опекунов - с учетом того, какой именно информации не хватает на старте.
В ведомстве отмечают, что первые месяцы жизни ребенка - ключевые для принятия решений о здоровье, поэтому доступ к проверенным данным должен уменьшить тревожность, противодействовать дезинформации и способствовать своевременной вакцинации.
Также в Минздраве напомнили об обновленном графике прививок: вакцинация младенцев начинается еще до выписки из родильного стационара. В частности, прививки против туберкулеза (БЦЖ) проводят через 24 часа после рождения, что позволяет при надлежащем состоянии здоровья раньше выписывать маму с ребенком домой.
Следующие прививки предусмотрены:
В Минздраве подчеркивают, что вакцинация остается самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, а осведомленность родителей - важной составляющей защиты здоровья детей.
РБК-Украина ранее писало об обновлении Национального календаря прививок. С 1 января 2026 года вторую дозу вакцины КПК (корь, паротит, краснуха) детям в Украине будут делать в 4 года вместо 6. Решение приняли из-за роста заболеваемости корью среди дошкольников, чтобы защитить детей еще до детсада. Минздрав уверяет, что вакцин достаточно, предусмотрен переходный период, а вакцинация остается безопасной и бесплатной.
Также мы рассказывали, что прививки против туберкулеза будут делать уже через 24 часа после рождения вместо 3-5 суток. Также расширяют возможности вакцинации младенцев без пробы Манту до 7 месяцев, позволяют вводить БЦЖ одновременно с другими вакцинами и подтверждают бесплатную иммунизацию детей до 18 лет.