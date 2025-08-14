UA

"Полісся" пише історію! Прогноз і де дивитися вирішальний матч плейоф у Лізі конференцій

ФК "Полісся" (фото: facebook.com/fcpolissya)
Автор: Катерина Урсатій

Сьогодні, 14 серпня, житомирське "Полісся" зіграє матч-відповідь проти угорського "Пакша" у третьому відбірковому раунді Ліги конференцій сезону-2025/26.

Хто фаворит та де дивитися матч - підкаже РБК-Україна.

Де та коли відбудеться матч

Гра пройде на стадіоні "Фехерварі Уті" в угорському місті Пакш. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до плейоф кваліфікації Ліги конференцій та зустрінеться з італійською "Фіорентиною", а той, хто програє, припинить єврокубкову кампанію.

Перша зустріч: перевага Полісся

Тиждень тому, 7 серпня, у словацькому Пряшеві "Полісся" здобуло впевнену перемогу над угорським клубом з рахунком 3:0.

Голами відзначилися Олександр Андрієвський, Данило Бескоровайний та Богдан Лєднєв, а ключовим гравцем став Борис Крушинський, який організував дві гольові передачі з флангу.

Сезонні результати команд

Нагадаємо, що "Полісся" розпочало єврокубкову кампанію з другого раунду Ліги конференцій, пройшовши "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).

"Пакш" стартував у першому раунді Ліги Європи, де поступився румунському "ЧФР Клуж" (0:0, 0:3), а в другому раунді Ліги конференцій здолав словенський "Марибор" (1:0, 1:1).

Прогноз букмекерів

Букмекери називають фаворитом угорський клуб: перемога "Пакша" оцінюється коефіцієнтом 2,19, нічия - 3,40, виграш "Полісся" - 3,15.

Однак аналітики майже впевнені, що житомирський клуб вийде до наступного раунду за результатами двох матчів (коефіцієнт 1,01). Вихід "Пакша" в плейоф став би справжньою сенсацією (12,00).

Тож, "Полісся" має значну перевагу перед матчем-відповіддю та серйозно претендує на вихід до плейоф. Українці мають шанс на історичний результат у єврокубках.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 серпня інший український клуб донецький "Шахтар" зіграє матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького "Панатінаїкоса".

А київське "Динамо" сенсаційно вилетіло з Ліги чемпіонів, програвши кіпрському "Пафосу" в третьому колі кваліфікації.

Раніше ми писали, що Україна вперше за 20 років не буде представлена у Лізі чемпіонів.

Також читайте, на якому місці зараз Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

УкраїнаФутбол