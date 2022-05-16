UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Пакистане в результате теракта погибли шестеро людей, среди которых трое детей

Фото: в Пакистане произошел теракт (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Пакистане 15 мая в провинции Хайбер-Пахтунхва произошел теракт. Смертник подорвал себя, в результате чего погибли трое военных и трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Взрыв террориста-смертника забрал жизни 3 сотрудников службы безопасности и 3 детей в возрасте от 4 до 11 лет. Местные спецслужбы расследуют инцидент, чтобы идентифицировать террориста-смертника и отследить его кураторов и посредников

Решительно осудив взрыв смертника, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил глубокую скорбь и сожаление по поводу гибели людей и выразил сочувствие семьям погибших.

Он заявил, что виновные в таких злодеяниях являются врагами человечества, и правительство Пакистана не оставит камня на камне, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, в Запорожье сотрудники СБУ предотвратили теракт. Злоумышленник 1996 года рождения планировал совершить теракт в центре Запорожья на объекте массового скопления людей. Он самостоятельно изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль.

Мы также писали о том, что в Израиле произошел теракт в День независимости. Террористы убили троих гражданских, еще трое получили тяжелые ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПакистанТеракт