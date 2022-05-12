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Бомба в костылях. В Запорожье предотвратили теракт

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Четверг 12 мая 2022 11:56
Бомба в костылях. В Запорожье предотвратили теракт Фото: СБУ предотвратила теракт в Запорожье (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Житель Днепра планировал совершить теракт в Запорожье. Сотрудники СБУ задержали исполнителя и предотвратили преступление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-каналу СБУ.

Согласно данным следствия, злоумышленником оказался житель Днепра, 1996 года рождения. Преступник планировал совершить теракт в центре Запорожья на объекте массового скопления людей.

Известно, что мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль.

"Он встроил в ее полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения - начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", - добавляет пресс-служба СБУ.

Чтобы избежать подозрений, преступник прибыл в Запорожье за два дня до запланированной даты теракта.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали мужчину в его "подпольной" квартире. Взрывчатка была обезврежена.

"Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления", - пишет СБУ.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что агенты Генштаба РФ планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. СБУ обезвредила вражескую ДРГ.

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Служба безопасности Украины Запорожье Украина
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