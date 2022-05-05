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В Израиле произошел теракт в День независимости. Есть погибшие

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 21:34
В Израиле произошел теракт в День независимости. Есть погибшие Фото: В Израиле, в День Независимости, произошел теракт (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В центре Эльада, когда в Израиле праздновали День Независимости, произошел теракт. Террористы убили троих гражданских, еще трое получили тяжелые ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Newsru.

Как отмечают очевидцы, в центре раздались выстрелы.

По словам генерального директора национальной службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавшие получили огнестрельные ранения. Еще позже он отметил, что террористов, очевидно, было двое и им удалось сбежать. Сейчас правоохранители разыскивают их.

На месте событий уже находятся силы полиции и армии.

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