У Пакистані в результаті теракту загинули шестеро людей, серед яких троє дітей

Вибух терориста-смертника забрав життя 3 співробітників служби безпеки і 3 дітей у віці від 4 до 11 років. Місцеві спецслужби розслідують інцидент, щоб ідентифікувати терориста-смертника і відстежити його кураторів і посередників

Рішуче засудивши вибух смертника, прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф висловив глибоку скорботу і жаль з приводу загибелі людей і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Він заявив, що винні в таких злодіяннях є ворогами людства, і уряд Пакистану не залишить каменя на камені, щоб притягнути їх до відповідальності.