RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пакистані в результаті теракту загинули шестеро людей, серед яких троє дітей

Фото: у Пакистані стався теракт (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Пакистані 15 травня в провінції Хайбер-Пахтунхва стався теракт. Смертник підірвав себе, в результаті чого загинули троє військових і троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Вибух терориста-смертника забрав життя 3 співробітників служби безпеки і 3 дітей у віці від 4 до 11 років. Місцеві спецслужби розслідують інцидент, щоб ідентифікувати терориста-смертника і відстежити його кураторів і посередників

Рішуче засудивши вибух смертника, прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф висловив глибоку скорботу і жаль з приводу загибелі людей і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Він заявив, що винні в таких злодіяннях є ворогами людства, і уряд Пакистану не залишить каменя на камені, щоб притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, в Запоріжжі співробітники СБУ запобігли теракту. Зловмисник 1996 року народження планував здійснити теракт у центрі Запоріжжя на об'єкті масового скупчення людей. Він самостійно виготовив вибуховий пристрій і замаскував його під милицю.

Ми також писали про те, що в Ізраїлі стався теракт у День незалежності. Терористи вбили трьох цивільних, ще троє отримали важкі поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПакистанТеракт